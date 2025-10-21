RECEPT DANA Kad se spoje jabuka, cimet, limun i orasi nastane - Jesenski kuglof

Kad se vani spusti magla, a zrak zamiriše na jesen, nema ljepšeg osjećaja od topline doma i mirisa svježe pečenog kolača. Ovaj jesenski kuglof spaja sve okuse sezone – jabuku, cimet, limun, orahe i rum – u savršeno mekani, mirisni desert koji mami osmijeh već na prvi zalogaj. Uz šalicu toplog čaja i mekanu dekicu – imate recept za savršeno jesensko poslijepodne. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte!

Sastojci:

20 dkg brašna

1 prašak za pecivo

prstohvat soli

25 dkg šećera

1 vanilin šećer

4 jaja

1 dl ulja

1 dl tople vode

1 ribana jabuka

ribana korica 1 limuna

1 žličica cimeta

nekoliko kapi ruma

5 dkg kakaa

šaka grubo sjeckanih oraha

Priprema: Odvojite žumanjke i bjelanjke. Žumanjke izmiksajte sa šećerom, vanilin šećerom i limunovom koricom dok ne postanu pjenasti. Umiješajte toplu vodu, ribanu jabuku, rum, cimet, ulje i prstohvat soli. Potom dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo i lagano sjedinite smjesu. Posebno istucite bjelanjke u čvrst snijeg pa ih nježno umiješajte u smjesu zajedno s orasima. Polovicu odvojite i u nju umiješajte kakao. U namašćen i pobrašnjen kalup za kuglof najprije ulijte svijetlu, a zatim tamnu smjesu. Vilicom lagano prošarajte da dobijete mramorni uzorak. Peći u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 40 minuta – dok kuglof ne poprimi zlatno-smeđu boju. Po želji posipajte šećerom u prahu i poslužite uz topli čaj.