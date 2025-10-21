Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 61
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
mljac!

RECEPT DANA Kad se spoje jabuka, cimet, limun i orasi nastane - Jesenski kuglof

@sandy_taste
VL
Autor
Ana Hajduk
21.10.2025.
u 09:30

Miris jabuke i cimeta, šuštanje lišća, prvi gutljaj toplog napitka i najukusniji kuglof – to je jesen u jednom zalogaju.

Kad se vani spusti magla, a zrak zamiriše na jesen, nema ljepšeg osjećaja od topline doma i mirisa svježe pečenog kolača. Ovaj jesenski kuglof spaja sve okuse sezone – jabuku, cimet, limun, orahe i rum – u savršeno mekani, mirisni desert koji mami osmijeh već na prvi zalogaj. Uz šalicu toplog čaja i mekanu dekicu – imate recept za savršeno jesensko poslijepodne. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte!

Sastojci: 

  • 20 dkg brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • prstohvat soli
  • 25 dkg šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 4 jaja
  • 1 dl ulja
  • 1 dl tople vode
  • 1 ribana jabuka
  • ribana korica 1 limuna
  • 1 žličica cimeta
  • nekoliko kapi ruma
  • 5 dkg kakaa
  • šaka grubo sjeckanih oraha

Priprema: Odvojite žumanjke i bjelanjke. Žumanjke izmiksajte sa šećerom, vanilin šećerom i limunovom koricom dok ne postanu pjenasti. Umiješajte toplu vodu, ribanu jabuku, rum, cimet, ulje i prstohvat soli. Potom dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo i lagano sjedinite smjesu. Posebno istucite bjelanjke u čvrst snijeg pa ih nježno umiješajte u smjesu zajedno s orasima. Polovicu odvojite i u nju umiješajte kakao. U namašćen i pobrašnjen kalup za kuglof najprije ulijte svijetlu, a zatim tamnu smjesu. Vilicom lagano prošarajte da dobijete mramorni uzorak. Peći u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 40 minuta – dok kuglof ne poprimi zlatno-smeđu boju. Po želji posipajte šećerom u prahu i poslužite uz topli čaj.
Ključne riječi
jesenski kuglof kuglof recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još