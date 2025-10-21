RECEPT DANA Kad se spoje jabuka, cimet, limun i orasi nastane - Jesenski kuglof

Kad se vani spusti magla, a zrak zamiriše na jesen, nema ljepšeg osjećaja od topline doma i mirisa svježe pečenog kolača. Ovaj jesenski kuglof spaja sve okuse sezone – jabuku, cimet, limun, orahe i rum – u savršeno mekani, mirisni desert koji mami osmijeh već na prvi zalogaj. Uz šalicu toplog čaja i mekanu dekicu – imate recept za savršeno jesensko poslijepodne. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte!
Sastojci:
- 20 dkg brašna
- 1 prašak za pecivo
- prstohvat soli
- 25 dkg šećera
- 1 vanilin šećer
- 4 jaja
- 1 dl ulja
- 1 dl tople vode
- 1 ribana jabuka
- ribana korica 1 limuna
- 1 žličica cimeta
- nekoliko kapi ruma
- 5 dkg kakaa
- šaka grubo sjeckanih oraha
Priprema: Odvojite žumanjke i bjelanjke. Žumanjke izmiksajte sa šećerom, vanilin šećerom i limunovom koricom dok ne postanu pjenasti. Umiješajte toplu vodu, ribanu jabuku, rum, cimet, ulje i prstohvat soli. Potom dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo i lagano sjedinite smjesu. Posebno istucite bjelanjke u čvrst snijeg pa ih nježno umiješajte u smjesu zajedno s orasima. Polovicu odvojite i u nju umiješajte kakao. U namašćen i pobrašnjen kalup za kuglof najprije ulijte svijetlu, a zatim tamnu smjesu. Vilicom lagano prošarajte da dobijete mramorni uzorak. Peći u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 40 minuta – dok kuglof ne poprimi zlatno-smeđu boju. Po želji posipajte šećerom u prahu i poslužite uz topli čaj.