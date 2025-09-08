Hrvatska iznad prosjeka Europske unije prema uskladištenom plinu

Hrvatska značajno premašuje prosjek Europske unije prema količinama uskladištenog plina. Trenutačno su skladišta u Italiji i Hrvatskoj napunjena već gotovo 89 posto (međucilj za Italiju bio je 72 posto, a za Hrvatsku 83 posto), a u Austriji više od 80 posto (međucilj 77 posto). Za međuciljem nešto zaostaje samo Mađarska, gdje su skladišta plina trenutačno napunjena 68 posto, dok je međucilj za 1. rujna bio 83 posto, prenosi Nastik.

Za popunjenost jedinog domaćeg skladišta plina PSP Okoli, odgovorni su zakupci poput Prvog plinarskog društva, HEP-a i INA-e, dok tvrtka PSP Okoli pruža usluge skladištenja. U posebnoj situaciji je HEP koji, prema naputku Vlade, mora osigurati potrebne količine plina uoči ogrjevne sezone, odnosno zapuniti dio Okolija.

Prema podacima europskog udruženja operatera plinskih mreža GIE-a, europska su skladišta plina trenutačno 78-postotno napunjena i na dobrom su putu da dosegnu postavljeni cilj od najmanje 90-postotne napunjenosti do početka studenoga. Kako bi se osigurala pouzdana opskrba plinom, podzemna skladišta plina u EU-u moraju biti do određenog roka prije početka zime napunjena najmanje 90 posto. EU je mjere za osiguravanje nesmetane opskrbe plinom, među kojima je bila i uredba o skladištenju plina, usvojila 2022. godine nakon napada Rusije na Ukrajinu.

Krajem prošle godine Europska komisija je usvojila i posebnu uredbu koja određuje međuciljeve napunjenosti europskih skladišta za 1. veljače, 1. svibnja, 1. srpnja i 1. rujna 2025. godine za države članice s vlastitim podzemnim skladištima i za zemlje povezane preko plinske mreže. Radi se o minimalnim ciljevima koje moraju postići države članice EU-a za osiguravanje sigurnosti opskrbe napunjenim skladištima za zimu 2025./2026. Iako su neki analitičari prije početka ljeta izražavali bojazan da će ove godine postavljeni cilj od 90-postotne napunjenosti europskih skladišta zbog promijenjenih geostrateških i tržišnih uvjeta biti ugrožen, podaci za rujan pokazuju da su zabrinutosti bile neutemeljene. No, slika je znatno poboljšana proteklih mjeseci.

Naime, još potkraj svibnja popunjenost skladišta bila je 48,35 posto ili za 21,63 posto manja od pokazatelja popunjenosti za isto razdoblje prošle godine. Od usvajanja uredbe u lipnju 2022. EU je svake godine nadmašila ciljeve za punjenje skladišta plina, pri čemu je, primjerice, lani do 1. studenoga dosegla približno 95-postotnu napunjenost, što je oko trećine godišnje potrošnje plina u Europskoj uniji.