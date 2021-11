ŽIVOT U LUKSUZNOJ METROPOLI

Hrvatska dijaspora u pustinji: U Dubaiju nas je više od tisuću

Nije ovdje sve lako. Troškovi su visoki. Da biste solidno živjeli, trebate plaću od 4-5 tisuća eura. Kava je 40 kuna, kruh 20 kuna, skupo je obrazovanje, ali litra benzina stoji manje od 4 kune. "Nekome je 3000 eura velika plaća, ovdje je to 12.000 dirhama. To je plaća ministra u Hrvatskoj, a to je plaća moje tajnice. Ali ona ovdje ne živi kao ministar, nego u dijeljenom apartmanu. Mi živimo manje luksuznim životom nego što ovdje neki žive i zato možemo uštedjeti. Ali kako se brzo zaradi, može se brzo i izgubiti ako se živi preraskošno - priča Milivoj Vela koji je u Dubaiju već 17 godina