Hrvatska danas broji 1.321 novozaraženih. Preminula je 21 osoba

U posljednja 24 sata zabilježen je 1.321 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 10.092.

Među njima je 1.201 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 121 pacijent. Preminula je 21 osoba.



Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 267.222 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 5.893 preminulo, ukupno se oporavilo 251.237 osoba od toga 998 u posljednja 24 sata.



U samoizolaciji je trenutno 30.327 osoba.

Do danas je ukupno testirano 1.527.320 osoba, od toga 7.589 u posljednja 24 sata.



Ukupno je do danas cijepljeno 348.648 osoba, od kojih je 266.900 cijepljeno s jednom dozom, dok je 81.748 osoba cijepljeno s dvije doze. Ukupno je do danas utrošeno 430.396 doza cjepiva.

Plenković, Beroš i Jandroković se cijepili AstraZenecom: "Svaki cijepljeni pojedinac pridonosi zaštiti populacije"