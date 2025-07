Hrvatica otkrila što je doživjela u taksiju: 'Rekao je da će mi pružiti nezaboravnu noć'

Tijekom vožnje taksijem, putnici često dožive zabavne, neobične, pa čak i neugodne situacije sa svojim vozačima. Na Redditu je nedavno objavljen upit jednog korisnika „Koje ste najluđe iskustvo imali u taksiju?“, a komentari su odmah počeli pristizati jedan za drugim dok su iskustva bila zaista raznolika.

Jedan putnik ispričao je smiješnu anegdotu s puta kroz Bangkok: „U sredini Bangkoka, pričali smo s taksistom dok nas vozio do odredišta. Pita nas odakle smo, rekli smo Hrvatska, on nas pita koji grad, a mi kažemo Split. I tada se on zaderao: 'Hajduk!' Na kraju smo mu pustili Majstore s mora preko Bluetootha.“

Neki su imali nešto neugodnija iskustva: „Ja sam bila na drugoj godini faksa, morala sam brzo do autobusne stanice na drugoj strani grada. Taksist me pitao je li cura koju je primijetio uz cestu dobra. Odgovorila sam 'da', samo da prestane, a onda je on počeo voziti prema njoj kao da je želi zgaziti“, ispričala je jedna korisnica. „Taksist je slučajno udario drugi auto, zamijenili su brojeve. Kasnije je shvatio da je dao krivi broj i počeo ga ganjati“, dodao je drugi korisnik.

Mnogi su imali i neugodne trenutke: „Taksist (Indijac) pitao me jesam li sigurna da nisam Indijka, jer su Indijke najljepše žene na svijetu. Valjda je mislio da je to kompliment, ali nije baš bila situacija za to. Drugi taksist (Hrvat) pitao me nakon vožnje hoću li s njim doći doma, obećao mi nezaboravnu noć. Tad mi nije bilo ni najmanje smiješno“, ispričala je jedna putnica.

Bilo je i neugodnih komentara: „Taksist me pokupi ispred zgrade, potvrdim mu adresu, a on kaže: 'To ti je tamo gdje je ginekologija.' Onda doda: 'Nisam doktor, ali mogu pogledati.'“

Neki su imali i neobične razgovore sa svojim vozačima: „Nas dvoje parova, već pod alkoholom, zovemo taksi. Vozač, kad je shvatio da je Hercegovac, počeo tvrditi da je Zagrepčanin. Kad ga je prijatelj pitao odakle je, odgovorio je: 'Stenjevec.' Na što je prijatelj rekao: 'Samo ako je Stenjevec u Hercegovini.' Taksist je poludio, počeo prijetiti, a u jednom trenutku nas je izbacio iz taksija.“