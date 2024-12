Hrvatica otkrila kako da se jeftinije prođe na Adventu u Zagrebu: 'Potrošila sam samo 4 eura, a sve vidjela'

Kako je blagdanski ugođaj stigao na ulice hrvatskih gradova, tako su krenule i rasprave – ne o adventskim atrakcijama, već o cijenama koje ih prate. Posebno je na meti Zagreb, čiji je Advent donedavno bio na glasu kao jedan od najboljih u Europi. Danas se, međutim, često čuje da je postao destinacija za one s dubljim džepovima.

Tako se jedan korisnik Reddita požalio da više neće ići na zagrebački advent, ali je potražio jeftinije opcije: "Advent u Hrvatskoj gdje neću ostaviti životnu ušteđevinu?", počeo je. "Povodom bojkota Adventa u Zagrebu zbog divljih cijena, zanima me ima li gradova gdje su cifre i dalje fer pa da se to podrži ili je sve otišlo k vragu. Slovenija isto dolazi u obzir!" dodao je.

Pitanje je otvorilo lavinu komentara i prijedloga za advente u drugim gradovima, gdje su cijene nešto niže. Velika Gorica, primjerice, nudi fritule za četiri eura, dok je u Osijeku Advent u Tvrđi privukao posjetitelje s kobasicama po četiri eura i fritulama za pet.

No, nisu svi spremni odustati od zagrebačkog Adventa. Jedna korisnica podijelila je kako je uz malo prilagodbe provela večer za svega četiri eura. "Pa možeš otići na Advent bez da potrošiš hrpu love. Uzmi si pivu-dvije u dućanu za jedan euro i prošeći po Adventu. Najedeš se doma i potrošio si sveukupno dva-tri eura na Adventu. Evo ja sam bila neki dan. Potrošila četiri eura, a sve vidjela. Ako ti se baš jedu fancy fritule za 12 eura, to je do tebe. Ima na adventu i običnih za pet-šest", pojasnila je.

