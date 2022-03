Hrvati pomažu Ukrajincima: 'Izbjeglice su bili u kombiju kada su nam rekli: Ima ih još'

Nekoliko grupa iz Hrvatske krenulo je proteklih dana prema ukrajinskoj granici. Vozili su humanitarnu pomoć i potrepštine te u povratku prevozili Ukrajince u Hrvatsku. Razgovarali smo s Tomislavom i Ivanom koji su u petak potegnuli na mađarsko-ukrajinsku granicu kako bi na sigurno prevezli majku, njezine dvije kćeri od tri i 12 godina te jednu stariju gospođu.

Nizozemci priskočili upomoć

– Kombi smo posudili od prijatelja koji ima tvrtku za prijevoz turista. Dao nam ga je bez naknade. Novac smo skupili donacijama prijatelja i preko naše interne grupe VONS koja je pokazala karakter u vremenima koja iziskuju solidarnost i hrabrost – počinje priču Tomislav. Kaže da je unaprijed kontaktirao tranzitne centre u Slovačkoj i Mađarskoj. Hungarian Baptist Aid upravlja s njih nekoliko.

– Autobusi i kombiji s izbjeglicama kod njih dolaze svakih 15 minuta u manjim ili većim grupama. Velika većina ljudi već ima dogovorene transfere za dalje, a najviše idu prema Poljskoj ili Češkoj. Tek poneki izraze želju za Hrvatskom. Tako da je velika sreća ako odmah pronađete nekog tko želi k nama. Uz sve to, izbjeglice su još u strahu i šoku te su nepovjerljivi, što mi je potpuno jasno. Zapravo se ne isplati ići do granice ako nemate sve unaprijed dogovoreno – kaže nam Tomislav.

On je preko Facebook grupe SOS Ukrajina došao do kontakta s Mađarom koji mu je rekao da su na granici majka, dvije kćeri i jedna starija gospođa. Dio njihove obitelji već je bio u Hrvatskoj pa su im se one htjele priključiti.

– Nama je taj Mađar sve dogovorio. U Tiszabecsu smo iskrcali humanitarnu pomoć te smo se našli s izbjeglicama. S njima smo komunicirali preko prijatelja iz Zagreba koji zna ukrajinski. To nam je olakšalo situaciju – govori Tomislav. Budući da su imali još tri mjesta u kombiju, odlučili su pričekati sat vremena u slučaj da se pojavi još netko tko želi u Hrvatsku. Tada su dobili poziv da na graničnom prijelazu Záhony čeka šesteročlana obitelj: dvije žene, troje djece i baka.

Preusmjereni na drugo skladište

– Baš nekako u tom trenutku sreli smo petoricu Nizozemaca iz Zwollea. Došli su volontirati. Podijelili su se u dvije grupe, jednu za transport i jednu za logistiku. Nije bilo druge nego s njima vidjeti hoće li nam pomoći. Objasnio sam im situaciju te su Stefan i Sonder, iako su upravo vozili iz Nizozemske, odlučili da će prevesti šestero ljudi u Hrvatsku. Dečki su bili super. U Zagrebu smo im organizirali smještaj i večeru u dva ujutro. Dali smo im nešto vina i piva, a nakon odmora vratili su se na mađarsko-ukrajinsku granicu – objašnjava Tomislav.

Kaže da su pri ulasku u Hrvatsku čekali 45 minuta na provjeru dokumenata, a potom su majku, njezine dvije kćeri i stariju gospođu odvezli do motela Plitvice gdje su se našle sa svojom obitelji. Nakon odmora od puta išle su dalje prema Dubrovniku. Nizozemci su izbjeglice odvezli u Ivanju Reku. Tomislav kaže kako mu se čini da same humanitarne pomoći u Mađarskoj zasad ne nedostaje, odnosno da su dobro opskrbljeni te nikome ne preporučuje da ide do Mađarske ako nema unaprijed dogovoreno koje ljude prevozi.

Osim njih, na put prema Ukrajini u petak su se odlučili i Josip Markanović iz Vukovara i Roko Ban iz Splita.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 04.03.2022., Slovacka, Vysne Nemecke, - Dva prijatelja iz Hrvatske dostavili su pomoc iz Splita koju je prikupilo Hrvatsko Ukrajinsko drustvo.

Oni su u kombiju prevozili 3,5 tona humanitarne pomoći na granični prijelaz Vyšné Nemecké između Slovačke i Ukrajine.

– Malo nam je duže trebalo da dođemo jer nam je na putu puknula guma, ali evo nas – kaže Josip Markanović.

– Kristina Klaiber i Sanja Lambrix sve su organizirale, ja sam samo odlučio odvesti pomoć do Slovačke – kaže nam profesionalni vozač Josip Markanović. Društvo na putu pravio mu je Splićanin Roko Ban. Iz humanitarnih udruga rekli su im da ne dovoze lijekove i brzo kvarljivu robu te da im je potrebna konzervirana i dječja hrana, voda i higijenske potrepštine.

Josip i Roko odmah su na granici počeli istovarivati pomoć, no volonteri su ih preusmjerili prema središnjem skladištu smještenom u crkvi u obližnjem gradiću Sobrance jer su im na samoj granici u tom trenutku bili popunjeni svi kapaciteti.

