Jozo  Pavković
Autor
Hrvati, Bošnjaci i Srbi u BiH napokon oko nečega složni: rata neće biti

30.09.2025. u 08:28

Srbiju kao najveću prijetnju BiH vidi 42% Bošnjaka, 40% Hrvata i tek manje od jedan posto Srba. U najvećem broju, 42 posto, Srbi opasnost vide u Americi unatoč upornim pokušajima vladajućih u RS-u da se predsjedniku Donaldu Trumpu dokažu kao simpatizeri i prijatelji. Hrvatska dobro stoji jer samo po dva posto Bošnjaka i Srba u svom zapadnom susjedu vidi prijetnju.

Bez obzira na to koliko im političari, mediji i razni analitičari prijetili novim ratom, stanovnici Bosne i Hercegovine ne vjeruju da im se oružani sukobi mogu ponoviti. U sveobuhvatnom istraživanju provedenom za potrebe Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) samo pet posto ispitanika u BiH reklo je da je oružani sukob vjerojatan, dok je 18% odgovorilo da je to djelomice vjerojatno. Golema većina ostalih ispitanika ne vjeruje da im se rat ponovno može dogoditi.

Iako uvjerljiva većina njih smatra da im zemlja ide u pogrešnom smjeru, ispitanici iz svih triju naroda u BiH ne strahuju od oružanog sukoba. O malo čemu se Hrvati, Bošnjaci i Srbi u BiH slažu proteklih mjeseci, pa i godina. Uvjerenje da rata neće biti, unatoč uzavrelom političkom ozračju, jedna je od tih rijetkih točaka međunacionalnog konsenzusa. I ne samo tog već i međuentitetskog. U Federaciji BiH pet posto ispitanika vjeruje kako je vrlo vjerojatno da će doći do rata, a isti je postotak njih i u Republici Srpskoj. Promatrano po nacionalnoj strukturi ispitanika, čini se da Bošnjaci (sedam posto) najviše vjeruju u mogućnost novog sukoba, dok je postotak Srba s takvim uvjerenjem četiri, a Hrvata dva posto. Hrvati u najvećoj mjeri smatraju da su jako mali izgledi da dođe do rata.

BiH

GR
Grr
09:02 30.09.2025.

Daj Bože.

ST
Starčević
08:41 30.09.2025.

pa to su pričali i 1992.......

