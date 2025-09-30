Hrvati, Bošnjaci i Srbi u BiH napokon oko nečega složni: rata neće biti

Bez obzira na to koliko im političari, mediji i razni analitičari prijetili novim ratom, stanovnici Bosne i Hercegovine ne vjeruju da im se oružani sukobi mogu ponoviti. U sveobuhvatnom istraživanju provedenom za potrebe Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) samo pet posto ispitanika u BiH reklo je da je oružani sukob vjerojatan, dok je 18% odgovorilo da je to djelomice vjerojatno. Golema većina ostalih ispitanika ne vjeruje da im se rat ponovno može dogoditi.
Iako uvjerljiva većina njih smatra da im zemlja ide u pogrešnom smjeru, ispitanici iz svih triju naroda u BiH ne strahuju od oružanog sukoba. O malo čemu se Hrvati, Bošnjaci i Srbi u BiH slažu proteklih mjeseci, pa i godina. Uvjerenje da rata neće biti, unatoč uzavrelom političkom ozračju, jedna je od tih rijetkih točaka međunacionalnog konsenzusa. I ne samo tog već i međuentitetskog. U Federaciji BiH pet posto ispitanika vjeruje kako je vrlo vjerojatno da će doći do rata, a isti je postotak njih i u Republici Srpskoj. Promatrano po nacionalnoj strukturi ispitanika, čini se da Bošnjaci (sedam posto) najviše vjeruju u mogućnost novog sukoba, dok je postotak Srba s takvim uvjerenjem četiri, a Hrvata dva posto. Hrvati u najvećoj mjeri smatraju da su jako mali izgledi da dođe do rata.
Srbiju kao najveću prijetnju BiH vidi 42% Bošnjaka, 40% Hrvata i tek manje od jedan posto Srba. U najvećem broju, 42 posto, Srbi opasnost vide u Americi unatoč upornim pokušajima vladajućih u RS-u da se predsjedniku Donaldu Trumpu dokažu kao simpatizeri i prijatelji. Hrvatska dobro stoji jer samo po dva posto Bošnjaka i Srba u svom zapadnom susjedu vidi prijetnju.
Komentara 2
pa to su pričali i 1992.......
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
FOTO Velika tuga Karmele Vukov Colić: 'Odlazi nam najbolja. Ja se još nisam spremna oprostiti'
Kako je propao poznati Hrvat? Danas gladuje u teškom siromaštvu i kopa na polju kao socijalni slučaj
Patio od jakog kašlja, pa mu rekli da ima tumor, a onda novi šok: 'Kad su ga izvukli, svi su se smijali'
Stručnjaci upozoravaju da Europi prijeti ekstremna tuča: Posebno su na udaru ova područja
Želite prijaviti greške?
Okrenuo je leđa Putinu i dopustio Zelenskom da Rusiju tuče američkim raketama
Legenda Dinama otkrila nam zašto je odbio slavni klub iz regije i tko je ključan za preporod plavih
Nema veće patnje od smrti djeteta ni veće istine od one da je dobro dok umiremo po redu
Deset godina nakon povijesnog 'Uspjet ćemo' Angele Merkel, eksperiment nije uspio
Još iz kategorije
Milanović jedini nije osudio mađarski napad niti ga povezao s ruskom naftom
U Hrvatskoj su i vlast i oporba reagirali jednako, svi su ovaj mađarski napad nedvosmisleno povezali s ruskom naftom, osudili Mađare, svi samo ne i Zoran Milanović. Jer Milanović je očito u ovome u sukobu interesa.
Milivoj Solar, o životu i smrti u hrvatskoj književnosti
Profesor Solar smjestio me je u "Književni leksikon", premda u njemu nema pisaca moje ni nekoliko starijih generacija, i premda ni u hrvatskoj, ni u bosanskoj akademskoj literaturi nije mogao naći gotovo nijednog obrazloženja da bi takvo što trebao učiniti
Presuda je poniženje i sramota za Sarkozyja i Francusku, ali i za cijeli Zapad
Jedini francuski čelnik koji je u povijesti francuske Republike poslan u zatvor prije Sarkozyja bio je maršal Pétain
Crni kolovoz: Kako je eksplodirala netolerancija prema kršćanstvu u Europi
Sekularizacija, koja je trebala otvoriti prostor slobode, nerijetko se pretvara u ideologiju isključivanja
Već 350 tisuća mladića nije prošlo vojnu obuku. Tko će nas braniti
Prvi skup protiv vojnog roka okupio je više golubova nego prosvjednika. Očito da većina Hrvata shvaća da 15 tisuća profesionalnih vojnika sada nije dovoljno
CEO Economist Grupe, s malo dubrovačke krvi, u Rovinju je otkrila 'tajni umak' veličanstvenog tjednika Economist
Lara Boro sugovornica je kakvu bi poželjela svaka svjetska konferencija
Nikome ne treba biti sporno što stranci postaju državljani
Ne bi trebalo biti sporno da pripadnici hrvatskog iseljeništva, kao i Hrvati koji žive izvan Republike Hrvatske, imaju pravo na hrvatsko državljanstvo
Ratovi izbijaju kad se pojavi nova sila koja predstavlja prijetnju staroj, ta sila je Kina
Počinju li ratovi zbog promjene nečijeg emotivnog raspoloženja prema nekom drugom, makar to bio i najmoćniji čovjek na planetu, ili je za rat potrebno, ipak, nešto više?
Nijemci su imali i svoj partizanski odred, no ni to nije pomoglo da svi ne budu protjerani
Nismo imali priliku čuti ostale Nenine hitove, kao što su "Leuchtturm" ili "Irgendwie, irgendwo, irgendwann".
Oprost Erike Kirk nije bio puka gesta, nego autentičan Kristov vapaj s Golgote
Kad smo kod ove teme oprosta, nekako se najljepše sjetiti tumačenja jednog od naših najboljih suvremenih teologa fra Ante Vučkovića upravo Isusovih riječi s križa – Oče, oprosti im jer ne znaju što čine
Daj Bože.