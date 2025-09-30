Hrvati, Bošnjaci i Srbi u BiH napokon oko nečega složni: rata neće biti

Bez obzira na to koliko im političari, mediji i razni analitičari prijetili novim ratom, stanovnici Bosne i Hercegovine ne vjeruju da im se oružani sukobi mogu ponoviti. U sveobuhvatnom istraživanju provedenom za potrebe Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) samo pet posto ispitanika u BiH reklo je da je oružani sukob vjerojatan, dok je 18% odgovorilo da je to djelomice vjerojatno. Golema većina ostalih ispitanika ne vjeruje da im se rat ponovno može dogoditi.



Iako uvjerljiva većina njih smatra da im zemlja ide u pogrešnom smjeru, ispitanici iz svih triju naroda u BiH ne strahuju od oružanog sukoba. O malo čemu se Hrvati, Bošnjaci i Srbi u BiH slažu proteklih mjeseci, pa i godina. Uvjerenje da rata neće biti, unatoč uzavrelom političkom ozračju, jedna je od tih rijetkih točaka međunacionalnog konsenzusa. I ne samo tog već i međuentitetskog. U Federaciji BiH pet posto ispitanika vjeruje kako je vrlo vjerojatno da će doći do rata, a isti je postotak njih i u Republici Srpskoj. Promatrano po nacionalnoj strukturi ispitanika, čini se da Bošnjaci (sedam posto) najviše vjeruju u mogućnost novog sukoba, dok je postotak Srba s takvim uvjerenjem četiri, a Hrvata dva posto. Hrvati u najvećoj mjeri smatraju da su jako mali izgledi da dođe do rata.