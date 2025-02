Hrvat preselio u jedan grad u Europi pa se preporodio: 'Mjesečno uštedim toliko da mi je neugodno reći'

Kako je živjeti u drugoj zemlji u odnosu na Hrvatsku? Pitanje je koje se ponovno ''provrtjelo'' Redditom i nagnalo brojne Hrvate u inozemstvu da podijele svoja iskustva. Hrvatska je inače u kategoriji zemalja u kojoj više ljudi odlazi u druge države EU-a nego što joj dolaze Europljani, a Hrvata se može naći doslovce svugdje. Brojni su se, naravno, osvrtali na život u popularnim zemljama za Hrvate, poput Austrije i Njemačke, ali bilo je i drugih zemalja.

- Pet godina sam u Češkoj. Nemam neku Nemam neku super plaću i inflacija je dosta udarila gore, ali je definitivno lakše naći posao, hrpa aktivnosti koje pokriva multisport, odličan javni prijevoz, super povezanost s ostatkom Europe. Jezik nije teško naučiti jer je sličan našem, ali ja sam bila lijena pa sam oko B1 razina govorno, ali razumijem više, kako to već prirodno ide. Česi su hladniji od nas i nekad ih je malo teže upoznati, ali jedan od razloga je i taj kaj ima dosta expata gore koji dođu pa odu brzo, pa ne vide poantu. To je i mala generalizacija. Ja osobno imam par čeških prijatelja, ali naglasila bih da puno pomaže ako znaš jezik, lakše je krenuti neki small tak i biti uključen u događanja - ispričala je jedna korisnica svoja iskustva.

- Sve u svemu bolji standard, više prilika što se tiče posla i hobija, cijene najma i nekretnina su doduše jako visoke, ali hrana i izlasci su zapravo jako slični ovdje i u Hrvatskoj. Najviše mi fali morska hrana i more i par prijatelja ali nismo si tako daleko. Tako da se ne planiram vraćati do penzije, ako i tada - dodala je. Iako svi vide neke mane, uz velike prednosti života u inozemstvu, možda najpozitivnija iskustva ispričali su korisnici iz Švicarske.

- Vrlo je individualno, no meni je neusporedivo bolje. Kvaliteta života mi je na drugoj razini. U Hrvatskoj mi nije ništa ostajalo na kraju mjeseca, nisam imao pristojan socijalan život te sam se teško nosio s mentalitetom ljudi. Otkada sam se preselio u Zürich, sve se promijenilo na bolje. Mjesečno uštedim toliko da mi je neugodno reći znajući prosječna hrvatska primanja. I to bez da živim asketski: ne moram kupovati na budgetu, a vikendom se često ode ili van grada ili van države. U gradu su doseljenici trećina stanovništva od kojih je dio u sličnoj situaciji (nove pridošlice) pa se lako nađe društvo. Ljudi jako paze na čistoću, okoliš i red, te su, barem u gradu, poprilično tolerantni. Zemlja je također jako sigurna. Sve to mi jako odgovara. Od stvari koje mi nedostaju mogu izdvojiti jedino more i morsku hranu, no svi ostali faktori su jednostavno na strani Švicarske. Uskoro će dvije godine od preseljenja, a nadam se još mnogim drugima - prepričao je jedan korisnik.

Naglasio je kako radi u IT industriji, a iako je engleski jezik dovoljan ''za prvu ruku'', naglašava kako će domaće tvrtke očekivati službeni jezik kantona. Jedan Hrvat ispričao je kako je živio u Munchenu gdje je imao internacionalno društvo, a tamo je i upoznao svoju suprugu s kojom je prije tri mjeseca preselio i u New York.

- Nisam se još prilagodio, jer se još poslovno nisam snašao, ne radim u struci kao UX dizajner. Malo je teška situacija u tech industriji, zbog masovnih otkaza posljednjih godina. Ali po pitanju sve ostalog mi je ok. Imam pristup svemu šta poželim, izrazito puno ljudi od svugdje, tako da imaš uvijek događaja gdje možeš upoznati nove ljude preko meet-up ili putem hobija. A ako ti se druži sa našim ljudima, ima naših kafića i restorana po Astoriji koliko hoćeš - ispričao je.

