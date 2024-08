Hrvat ispričao koliko zarađuje u Njemačkoj: 'Jedan vozač kamiona može zaraditi koliko i ministar u Hrvatskoj'

Damir Lenart, vozač kamiona koji se preselio u Njemačku i koji svakodnevno s obitelji objavljuje svoja iskustva tijekom života u Njemačkoj, odlučio je podijeliti s pratiteljima koliko točno zarađuje kao koodinator u jednoj tvrtki. Kako je kazao, njegova supruga i on mogu ''samo sanjati'' o takvoj zaradi u Kutini, naglašavajući kako vozači kamiona u Njemačkoj, ako pokažu da znaju posao, imaju mogućnost zaraditi dobar novac.

Kad se odradi cijeli mjesec, firma zna koliko točno treba isplatiti, a plaća se isplaćuje nekoliko dana prije početka mjeseca, i to dvije uplate, pripovijeda. Damir je ispričao kako je 24. siječnja dobio 1000 eura, a ostatak od 2260 eura dobio je 8. veljače. Tako je bilo i poslije, s time da je plaća zbog broja odrađenih sati varirala, a najviša je bila u lipnju – ukupno 3841 euro. U svibnju, navodi Damir, nije puno radio te je dobio nešto nižu plaću, 2845 eura.

– Ovo je sve bez povišice koja je sad bila. To sve dobivam kao koordinator. Da sam samo vozio, imao bih negdje 300 eura manje i to je sve što ja vozim ovdje u krugu tvrtke ili što vozači rade na nekim kraćim rutama. Do proizvodnje u Rastattu 12 je kilometara i 12 natrag. To je sve što se vozi. Rheinmunster je na 15 kilometara, iz Muggenstruma mi je još bliže, devet kilometara do proizvodnje. To je to što se vozi za 3000 eura – rekao je. Prosjek Damirove plaće bio je 3255,46 eura.



– Ne volim kad političari i mediji pričaju o ljudima vani kako im nije bajno – za nekoga jest, a za nekoga nije. Ne znam zašto se to govori o ljudima koji su otišli, čuo sam da je netko rekao da u jednoj branši nema plaće više od 2000 eura. A netko bi možda otišao, pa čuje na televiziji takve stvari, a ja sam zarađujem više. Njemačka je široki pojam i različite su plaće, a jedan vozač ovdje može zaraditi kao ministar u Hrvatskoj – ispričao je.

Damir također naglašava kako su veće razlike i među pokrajinama, pa naveo kako je, primjerice, Baden-Württemberg razvijena pokrajina koja ima dosta tvrtki poput Mercedesa, dok s druge strane mnogo Hrvata živi na pograničnom području Rosenheima gdje industrija nije toliko jaka pa su s time i plaće niže.

– Išao sam do Kassela nešto sjevernije i već po benzinskima, kad vidim da su cijene goriva više, znam da su i plaće niže. No, njihove plaće jesu niže, ali tamo se može iznajmiti stan po puno nižoj cijeni – poručio je.

