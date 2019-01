Objavljena snimka incidenta između Plenkovića i Grmoje - evo što se dogodilo

HRT je objavio snimku današnjeg incidenta u Saboru između premijera Andreja Plenkovića i Mostova zastupnika Nikole Grmoje.

Grmoja je, podsjetimo, optužio Plenkovića da se išao fizički obračunati s njim, no Plenković te optužbe odbacuje.

Što se točno dogodilo pogledajte u snimci:

Na snimci se može čuti kako Grmoja nekome dovikuje "Gdje si ti bio, kao i anemični". Grmoja je ranije sam rekao da je to bilo upućeno HDZ-ovu zastupniku Josipu Boriću, koji je prethodno prozvao Mostovu zastupnicu Ines Strenja Linić.

U tom trenutku Plenković kreće u Grmojinom smjeru. Više zastupnika stajalo je između njih, a neki od njih smirivali su situaciju.

- Krenuo je prema meni i oni su ga jako teško zaustavili, ne znam bi li me udario, ali želio je doći do mene iznerviran, a ne znam što bi bilo da je došao do mene – komentirao je ranije Grmoja.

Plenković je pak rekao da je htio samo razgovarati s Grmojom, ali da je on izašao iz Sabora.

- Ja sam ga išao pitati na koga je on to mislio da je veleizdajnik, ali je čovjek izašao iz Sabora - rekao je Plenković.

Pogledajte video Grmoje kako optužuje Plenkovića: