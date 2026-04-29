Kupio auto na internetu pa požalio: Ostao bez automobila i novca

Policija u Belišću provodi kriminalističko istraživanje zbog prijevare na štetu 37-godišnjaka koji je početkom godine kupio automobil putem internetskog oglasa.

Kako je izvijestila policija, muškarac je dogovorio kupnju vozila s nepoznatom ženskom osobom za iznos od 19.700 eura. Nakon što su sastavili kupoprodajni ugovor, uplatio je novac te automobil dovezao u Hrvatsku. Međutim, ubrzo nakon toga utvrđeno je da je vozilo ukradeno, a prateća dokumentacija krivotvorena. Automobil je oduzet uz potvrdu o privremenom oduzimanju.

Policija traga za počiniteljicom i upozorava građane na oprez prilikom kupnje vozila putem interneta, posebno kada je riječ o transakcijama s nepoznatim osobama iz inozemstva.