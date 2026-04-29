Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

HZZO objavio novosti za oboljele od dijabetesa

Zagreb: Na Cvjetnom trgu obilježen Svjetski dan šećerne bolesti, pneumonije i KOPB-a
Luka Batelic/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
29.04.2026.
u 13:20

Na osnovnu listu lijekova dodana su tri nova lijeka:   akoramidis za liječenje kardiomiopatije uzrokovane transtiretinskom amiloidozom (ATTR-CM), epcoritamab za liječenje relapsnog ili refraktornog difuznog B-velikostaničnog limfoma i lijek ublituksimab za liječenje relapsno-remitentne multiple skleroze.

Osigurane osobe HZZO-a oboljele od dijabetesa koje se liječe tabletama ili drugom ne-inzulinskom terapijom, od sada imaju mogućnost odobravanja većeg broja dijagnostičkih trakica i lanceta, objavio je HZZO nakon današnje sjednice Upravnog vijeća HZZO-a. 

Bolesnicima sa šećernom bolesti koji svoju bolest liječe tabletama ili drugom ne-inzulinskom terapijom, iznimno se može propisati i veći broj trakica i lanceta od do sada mogućih 50 komada za 12 mjeseci. Sada će se toj grupi bolesnika iznimno moći propisati dodatna količina od 50 dijagnostičkih trakica za 6 mjeseci, maksimalno 100 godišnje, ako se radi o bolesniku s dokumentiranom hipoglikemijom zabilježenom u posljednja tri mjeseca, kao i kod onih koji imaju uznapredovalu kroničnu bubrežnu bolest te onih koji su na terapiji glukokortikoidima u dozi većoj od 5mg prednizonekvivalenta duže od 30 dana. Odobrenje za dodatni broj trakica osiguranoj osobi daje se privremeno uz obveznu ponovnu procjenu medicinske indikacije nakon isteka razdoblja od 6 mjeseci.

Bolesnici koji šećernu bolest liječe inzulinom i dalje mogu ostvariti jednaka prava kao do sada (svaka tri mjeseca osoba  90 komada ako inzulin prima jedanput dnevno, 180 komada ako inzulin prima 2 puta dnevno, 275 komada ako inzulin prima 3 puta dnevno, a 375 komada ako inzulin prima više od 3 puta dnevno). Prava se ne mijenjaju niti za trudnice koje su na terapiji s inzulinom (može se odobriti 500 komada za 3 mjeseca) niti za djecu do 18. godine života (625 komada u 3 mjeseca).

HZZO je na Osnovnu listu pomagala uvrstio nova istovrsna pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za disanje te pomagala za govor. Na Dodatnoj listi pomagala uvrštena su pomagala u skupini pomagala za disanje aspiracijski kateteri Ch 8-20 (uz nadoplatu).

Dodatno su uz lijekove koji se već nalaze na Osnovnoj listi lijekova stavljene nove indikacije. Uz lijek durvalumab sada je indikacija i rak endometrija (dMMR – s nedostatkom mehanizma popravka pogrešno sparenih baza), rak pluća malih stanica – ograničeni stadij (LS -SCLC), neoadjuvantna/adju-vantna terapija raka pluća nemalih stanica (NSCLC), rak pluća nemalih stanica (NSCLC), prva linija metastatske bolesti, u kombinaciji s lijekom tremelimumab te uz lijek bimekizumab indikacija gnojnog hidradenitisa Na liste lijekova HZZO-a su stavljene i generičke paralele već postojećih lijekova. 

Ključne riječi
Lijekovi HZZO dijabetes

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!