HZZO objavio novosti za oboljele od dijabetesa

Osigurane osobe HZZO-a oboljele od dijabetesa koje se liječe tabletama ili drugom ne-inzulinskom terapijom, od sada imaju mogućnost odobravanja većeg broja dijagnostičkih trakica i lanceta, objavio je HZZO nakon današnje sjednice Upravnog vijeća HZZO-a.

Bolesnicima sa šećernom bolesti koji svoju bolest liječe tabletama ili drugom ne-inzulinskom terapijom, iznimno se može propisati i veći broj trakica i lanceta od do sada mogućih 50 komada za 12 mjeseci. Sada će se toj grupi bolesnika iznimno moći propisati dodatna količina od 50 dijagnostičkih trakica za 6 mjeseci, maksimalno 100 godišnje, ako se radi o bolesniku s dokumentiranom hipoglikemijom zabilježenom u posljednja tri mjeseca, kao i kod onih koji imaju uznapredovalu kroničnu bubrežnu bolest te onih koji su na terapiji glukokortikoidima u dozi većoj od 5mg prednizonekvivalenta duže od 30 dana. Odobrenje za dodatni broj trakica osiguranoj osobi daje se privremeno uz obveznu ponovnu procjenu medicinske indikacije nakon isteka razdoblja od 6 mjeseci.

Bolesnici koji šećernu bolest liječe inzulinom i dalje mogu ostvariti jednaka prava kao do sada (svaka tri mjeseca osoba 90 komada ako inzulin prima jedanput dnevno, 180 komada ako inzulin prima 2 puta dnevno, 275 komada ako inzulin prima 3 puta dnevno, a 375 komada ako inzulin prima više od 3 puta dnevno). Prava se ne mijenjaju niti za trudnice koje su na terapiji s inzulinom (može se odobriti 500 komada za 3 mjeseca) niti za djecu do 18. godine života (625 komada u 3 mjeseca).

HZZO je na Osnovnu listu pomagala uvrstio nova istovrsna pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za disanje te pomagala za govor. Na Dodatnoj listi pomagala uvrštena su pomagala u skupini pomagala za disanje aspiracijski kateteri Ch 8-20 (uz nadoplatu).

Na osnovnu listu lijekova dodana su tri nova lijeka: akoramidis za liječenje kardiomiopatije uzrokovane transtiretinskom amiloidozom (ATTR-CM), epcoritamab za liječenje relapsnog ili refraktornog difuznog B-velikostaničnog limfoma i lijek ublituksimab za liječenje relapsno-remitentne multiple skleroze.

Dodatno su uz lijekove koji se već nalaze na Osnovnoj listi lijekova stavljene nove indikacije. Uz lijek durvalumab sada je indikacija i rak endometrija (dMMR – s nedostatkom mehanizma popravka pogrešno sparenih baza), rak pluća malih stanica – ograničeni stadij (LS -SCLC), neoadjuvantna/adju-vantna terapija raka pluća nemalih stanica (NSCLC), rak pluća nemalih stanica (NSCLC), prva linija metastatske bolesti, u kombinaciji s lijekom tremelimumab te uz lijek bimekizumab indikacija gnojnog hidradenitisa Na liste lijekova HZZO-a su stavljene i generičke paralele već postojećih lijekova.