Hrebak: Ruka Reformista je bolja opcija od žetončića i većih stranaka

Hrvatski sabor sutra će glasati o rebalansu državnog proračuna. Može li vladajuća većina u tome računati na svih svojih 76 ruku u studiju Večernjeg lista pitali smo Darija Hrebaka.

Radi se o ruci Reformista. Gospodin Čačić je najavio konferenciju na kojoj će objaviti svoju odluku. Imate li kakve informacije?

Jesmo, čuli smo se. Postoje određeni problemi. Smatram da to treba biti između njega i vladajuće stranke. Vjerujem da će se postići razumni dogovor i da ćemo dalje nastaviti raditi kao i dosad. Ja sam i na početku govorio da je bolje imati 76 ruku nego 86 koji puno traže. Mi smo pokazali da je to dosad dosta dobro funkcioniralo. Godinu dana donositi ovako teške odluke s tako tankom većinom nije bilo jednostavno. Ja pozivam da se dogovorimo, Hrvatskoj ne trebaju novi izbori, kao niti čudna preslagivanja.

Ispada da on njima uvjetuje kako će i s kime oni kao izborni pobjednik tvoriti većinu. Je li to uobičajeno da se nacionalna i lokalna razina na taj način vezuju.

Nije uobičajeno. Mi smo imali dogovor da se nećemo vezivati lokalno. Nikakav dogovor na nacionalnoj razini nije postojao. HSLS je izlazio u velikom dijelu s HDZ-u, ali to nije bio dogovor, nego plod dobre suradnje. Nijedan put nisam zvao Plenkovića i dogovarao koaliciju. Pustili smo da se ljudi dogovore. U mojoj županiji se nismo dogovorili. Imao sam protukandidata iz HDZ-a u Bjelovaru, na županijskoj razini smo išli sa svojim kandidatom, ali smo podržali i kandidata HDZ-a. Što se tiče Varaždinske županije, oni će morati popustiti i jedni i drugi. Morate se naći na pola puta da bi se određeni politički cilj postigao. Ili ćemo morati raditi preslagivanje sa strankama. Uvijek sam za to da se pregovara sa strankama.

Koje bi to stranke mogle biti? Priča se o Suverenistima, pa se govori o suradnji s HSU-om... Postoji li neka stranka koja bi vama bila neprihvatljiva?

Volio bih da to ne bude nitko veliki tko će poslije ucjenjivati i unositi destabilizaciju. Imamo priliku povući velika sredstva iz EU fondova. Hrvatskoj treba sada jedna stabilna vladajuća većina, pogotovo zbog turističke sezone.

Zašto bi tu bile velike stranke u većoj mogućnosti ucjene?

Ja sam uvijek za to da se taj jedan glas dobije kroz razgovore između Reformista i Vlade, jer ako se ide s većom strankom onda se ide u rekonstrukciju Vlade, a mislim da nam to ne treba u ovom trenutku.

Govori li se o rekonstrukciji Vlade?

Ne govori se uopće, ali mogu reći da je logično je kada imate 3 godine ispred sebe kada se neće dogoditi ništa u smislu izbora, da se naprave neka osvježenja.

Imate li na umu neka konkretna ministarstva?

Ne, to je na premijeru. Vidjet ćemo hoće li se to dogoditi. To nije bila tema, ali ne bi me iznenadilo da se to dogodi. Mislim da bi to bilo i dobro.

Što ako se glas nadomjesti žetončićem? Što ćete onda.

Razmislit ćemo. Vidite kako se Tomaševiću obilo o glavu moraliziranje i dociranje. Politika je umijeće mogućeg. Neću govoriti s kim nećemo. Mislim da je dobro bilo što da se dogodi da se oformi većina i nastavi dalje. Svakako ne bi bila dobra poruka da se to radi sa žetončićima. Mislim da ne bi bilo dobro da se ide u ovom trenutku s tom praksom.

Mislite da se nije moglo izbjeći imenovanje?

Ja mislim da je on u pravu, da se mora napraviti hitne poteze u Zagrebu, ali nije moralno ispravno s obzirom na izjave koje su davali članovi Možemo! prije nego su preuzeli vlast. Ne osuđujem ih jer znam kako je meni bilo. To je tako kad preuzmeš vlast.

Planirate li vi slične poteze u Bjelovaru? Postoji teza da ćete vi i Marušić postaviti svoje zamjenike da upravljanju bjelovarskim Sajmom?

Mi imamo sličnu situaciju kao Tomašević. Dakle, sam bivši direktor nam je javno podnio dokumentaciju o 3,2 milijuna kuna minusa iako su pred prošle izbore podijelili dividende. Kako prošle godine dijeliš dividende, a sada imaš minus. Ja mislim da će minus biti puno veći. Moramo povući brze poteze i morat će se štedjeti.

Je li točno da zakon opterećuje gradonačelnike da djeluju u kriznim situacijama?

Da, ali samo u kriznim situacijama.

Mislite li da treba mijenjati zakon, odnosno ograničiti tu obvezu raspisivanja natječaja?

Da, o tome bi se trebalo definitivno razgovarati. Nisam siguran baš, opet će biti zloupotreba kasnije. Mi smo odgovorni za upravljanje društvom, ne vidim problem zašto neko vrijeme ne bi bilo mjesto prazno.

Zašto ne bismo onda ukinuli javne natječaje?

Nije dobro ukidati javne natječaje.

Dakle, zakon treba precizirati.

Da. Ja sam jedan od rijetkih koji će braniti Tomaševića u tome. Iako i on je sam kriv tome jer su moralizirali kad su bili u oporbi, a sada vidi kako je to kad dobiješ vruć krumpir.

Postoji li nepovjerenje među partnerima?

Pribjegavam novim modelima upravljanja. Ja vjerujem da je Hrvatskoj potreban redizajn upravljanja. Kada su završili izbori, svi su govorili Hrebak ima većinu, ne mora ni sa kim, ali ja sam pozvao sve na razgovore. Neki su rekli ne, da žele biti konstruktivna oporba, no javio nam se HSS. Jedno je kad stranka odluči da želi sudjelovati u izvršnoj vlasti, a drugo je kad neki pojedinac.

Vama je jasno da se u takvoj situaciji HDZ osjeća kao da mu se smanjuje manevar?

Naravno, pa meni i je cilj okupiti što više da me nitko ne može ucjenjivati. Najlakše bi mi bilo da HSLS upravlja gradom. Mi ćemo imati velike projekte poput toplica. Želim što širu koaliciju, ne diktatoru.

Jeste li stvaranje većine u županiji uvjetovali nacionalnom razinom?

Ne, to govore neupućeni. Meni je bitno da premijer zna. Meni je bilo prirodno da HSLS koji ima 10 vijećnika, ponudi HDZ-u koji ima 3 predsjednika Vijeća.

Vi ćete imati neke alate za blokiranje nekih tema i da se kroz te 3, 4 godine veže nacionalna i lokalna vlast.

Nećemo blokirati njihove projekte, nego ćemo progurati svoje. Sve što sam se dogovorio s Plenkovićem dosad, uspio sam realizirati. HDZ ima veliki problem na lokalnim razinama. Super je kad imaš partnera, ali se boje da ne ojača. Pogledajte što im se dogodilo, oni su pojeli svoje partnere u Dalmaciji. To im se obilo o glavu. Toga je Plenković svjestan. On nas pusti.

U zakon je ušlo da će lokalne jedinice morati objavljivati sve troškove.

Prva poruka je da svi gradonačelnici koji su uveli transparentnost su pomeli na izborima, jer građani to žele. Drugo, mnogi su počeli uvoditi na svoju ruku. Treće, već se radi na zajedničkom sustavu koji će platiti država i biti će jeftin.