Hotel Esplanade nudi novu uslugu svojim gostima: Testiranje na COVID-19

Zagrebački hotel Esplanade svojim gostima nudi uslugu testiranja na COVID-19 u prostorima hotela, uz medicinsko osoblje i prijevod na engleski jezik.

- Razmatrali smo opcije i odlučili smo ovu uslugu provoditi u suradnji s poliklinikom LabPlus, a testiranje se provodi u skladu sa strogim epidemiološkim mjerama, diskretno i točno u dogovorenom terminu. Već neko vrijeme testiramo uslugu i pokazala se kao pun pogodak. Svojim gostima uz to nudimo još jednu veliku prednost: besplatan dolazak medicinskog osoblja na lokaciju, kao i besplatan prijevod testa na engleski”, istaknuo je Ivica Max Krizmanić, generalni direktor hotela Esplanade.

Prije dolaska u hotel ili tijekom boravka, gost može u kontaktu s Odjelom rezervacija ili na recepciji, najmanje 24 sata unaprijed, dogovoriti termin testiranja. Testiranje se provodi od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati i subotom od 8 do 12 sati, a ostali termini dostupni su na upit. Pri dogovoru je potrebno navesti osnovne podatke. Stručno medicinsko osoblje laboratorija LabPlus dolazi u dogovoreno vrijeme u hotel i provodi testiranje u skladu sa strogim epidemiološkim mjerama te dostavlja nalaz na željenu adresu e-pošte u roku od 3 sata za antigenski test i test na antitijela odnosno u roku od 24 sata od dolaska uzorka u laboratorij za nalaz PCR testa na COVID-19.

Uslugu će gosti hotela plaćati 250 kn za antigenski test, 300 kn za test na antitijela i 750 kn za PCR test.

