NASILNI ZLOČIN

Tijelo poduzetnika iz BiH pronađeno zakopano u Njemačkoj: Oteli ga usred dana, ubijen brutalnim udarcima u glavu

Bosanski poduzetnik Ismet K. (51) iz Berlina
Njemačka policija
Mateja Papić
24.05.2026.
u 16:03

Ismet K. otet je 23. travnja usred bijela dana u berlinskoj četvrti Waidmannslust. Dok je bio na poslovnom sastanku u ulici Wolfacher Pfad, skupina muškaraca presrela ga je i na silu ugurala u bijeli kombi

Njemačka policija u petak je u šumskom području blizu Potsdama pronašla tijelo Ismeta K. (51), građevinskog poduzetnika podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, koji je nestao prije mjesec dana. Tijelo nesretnog čovjeka bilo je zakopano u improviziranom grobu na dubini većoj od jednog metra, a sve upućuje na brutalnu likvidaciju s potpisom kriminalnog podzemlja.

Ismet K. otet je 23. travnja usred bijela dana u berlinskoj četvrti Waidmannslust. Dok je bio na poslovnom sastanku u ulici Wolfacher Pfad, skupina muškaraca presrela ga je i na silu ugurala u bijeli kombi. Policija i tužiteljstvo od samog su početka slučaj tretirali kao nasilni zločin, no istraga je tjednima tapkala u mjestu unatoč javnom apelima građanima za pomoć, navodi bz-berlin.de.

Njemački mediji sada otkrivaju da je poduzetnik najvjerojatnije ubijen odmah nakon otmice. Obdukcija je pokazala da su uzrok smrti brutalni udarci u predjelu glave i vrata. Ključni preokret u istrazi dogodio se nakon detaljne analize podataka s mobitela ubijenog i lociranja preko baznih stanica. Kada su suzili lokaciju u šumi nedaleko od glavnog grada savezne države Brandenburg, istražitelji su na teren izveli specijalno obučene potražne pse koji su ubrzo nanjušili mjesto gdje je tijelo skriveno.

Motiv ubojstva još uvijek službeno nije potvrđen, no iz tužiteljstva ne isključuju mogućnost da iza svega stoje neraščišćeni računi, golemi dugovi ili poslovi u građevinskom sektoru. Glasnogovornik tužiteljstva Michael Petzold potvrdio je pronalazak tijela, a policija je ponovno pozvala sve koji imaju bilo kakve informacije o bijelom kombiju ili kretanju sumnjivih osoba na toj lokaciji da se hitno jave.

Njemačka ismet k. ubojstvo

Avatar nisam_robot
nisam_robot
16:45 24.05.2026.

Ni sam Izmet na slici ne izgleda baš ko nevinašce. A Berlin je pun kriminalnih bandi, Arapa, Turaka i rokerskih bandi. I ove rokerske bande kao Hells Angels i Bandidos su uglavnom preuzeti od Turaja i Arapa. Ucjenjuju poduzetnike i po narudžbi. Što mi je ispričao jedan daljni poznanik Turčin. Ako s'nekim on ima nesporazum nazove brata kojemu je najbolji prijatelj član takve bande. Oni odu do onoga koga se treba "nagovoriti". Pokažu oružje u prtljažniku i onda koliko god bio u pravu, dobro ćeš razmisliti očeš li ili nećeš platiti. Tih muslimanskih (ima tu i dosta BiH muslimana a i srba) rokera ima par stotina pa se ti tjeraj sa njima.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Mostar: Darijana Filipović, kandidatkinju za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH
Darijana Filipović

'Imam osjećaj da među Bošnjacima slabi raspoloženje za još jedno preglasavanje Hrvata, jasno im je da to ništa dobroga nije donijelo BiH'

"Svaki građanin BiH ima puna građanska prava. Ali tri naroda koja su tu državu utemeljila imaju pravo na jednako predstavljanje. To nije privilegij, to je pravednost. I to je europska norma. Upravo je Europski sud za ljudska prava to potvrdio kad je tužbu jednog od bošnjačkih kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva proglasio političkim aktivizmom"

