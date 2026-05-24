Tijelo poduzetnika iz BiH pronađeno zakopano u Njemačkoj: Oteli ga usred dana, ubijen brutalnim udarcima u glavu

Njemačka policija u petak je u šumskom području blizu Potsdama pronašla tijelo Ismeta K. (51), građevinskog poduzetnika podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, koji je nestao prije mjesec dana. Tijelo nesretnog čovjeka bilo je zakopano u improviziranom grobu na dubini većoj od jednog metra, a sve upućuje na brutalnu likvidaciju s potpisom kriminalnog podzemlja.

Ismet K. otet je 23. travnja usred bijela dana u berlinskoj četvrti Waidmannslust. Dok je bio na poslovnom sastanku u ulici Wolfacher Pfad, skupina muškaraca presrela ga je i na silu ugurala u bijeli kombi. Policija i tužiteljstvo od samog su početka slučaj tretirali kao nasilni zločin, no istraga je tjednima tapkala u mjestu unatoč javnom apelima građanima za pomoć, navodi bz-berlin.de.

Njemački mediji sada otkrivaju da je poduzetnik najvjerojatnije ubijen odmah nakon otmice. Obdukcija je pokazala da su uzrok smrti brutalni udarci u predjelu glave i vrata. Ključni preokret u istrazi dogodio se nakon detaljne analize podataka s mobitela ubijenog i lociranja preko baznih stanica. Kada su suzili lokaciju u šumi nedaleko od glavnog grada savezne države Brandenburg, istražitelji su na teren izveli specijalno obučene potražne pse koji su ubrzo nanjušili mjesto gdje je tijelo skriveno.

Motiv ubojstva još uvijek službeno nije potvrđen, no iz tužiteljstva ne isključuju mogućnost da iza svega stoje neraščišćeni računi, golemi dugovi ili poslovi u građevinskom sektoru. Glasnogovornik tužiteljstva Michael Petzold potvrdio je pronalazak tijela, a policija je ponovno pozvala sve koji imaju bilo kakve informacije o bijelom kombiju ili kretanju sumnjivih osoba na toj lokaciji da se hitno jave.