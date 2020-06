Hongkonžani u Zagrebu: Za godinu dana postajemo Kina

Hong Kong postaje Kina, govore nam Ette Dan (28) i Alex Chan (27), dvojica stanovnika tog grada koji posljednjih pet mjeseci žive u Zagrebu. Njih su dvojica prijatelji koji putuju Europom; Dan radi kao kritičar umjetnosti i piše za publikacije iz tog dalekog grada, a Chan je radio u marketingu te je dao otkaz da bi mogao putovati. Večernji list razgovarao je s njima da bi čuo što misle o prosvjedima u tom gradu te kako vide politički razvoj događaja, a zbog koronavirusa u Hrvatskoj su neplanirano ostali dulje.

Ekonomija i ideologija

Kad kažu da Hong Kong postaje Kina, misle prije svega na to da Peking implementacijom novih zakona pokušava skršiti autonomiju grada, koju ima otkad su ga Britanci 1997. vratili Kini. Prosvjednici naglašavaju da je slogan "jedna zemlja, dva sustava", koja se referira na činjenicu da je Hong Kong tržišno gospodarstvo i liberalni grad (iako ne i demokratski), u sklopu Kine kao jednopartijske i nominalno komunističke države, zapravo gotov. Prije godinu dana velik je dio grada žestoko prosvjedovao, a čini to i danas.

- Podržavamo prosvjede. Najprije je problematičan bio zakon o izručenju i, kao i većini stanovnika Hong Konga, nije nam se svidio. Vlada je inzistirala na tome da donese zakon i nije slušala ljude, a to je dovelo do prosvjeda. No kasnije prosvjed više nije bio samo zbog toga nego i zbog ponašanja policije, a zatim se više fokusirao na reakciju vlade - govori nam Dan, a obojica kažu da nisu bili na prosvjedima.

- Beskorisno je pridružiti im se jer su služili prije svega da bi se svijetu priopćilo što se događa u Hong Kongu, a sada to svi znaju. Usto, vlada nas ne sluša - smatra Chan. Kina je nedavno donijela zakon o nacionalnoj sigurnosti kojim će se zabraniti podrivanje nacionalne sigurnosti, a primjenjivat će se i na Hong Kong. Zabranit će se separatizam, terorizam i podrivanje države. Zakon dopušta Kini i uspostavu posebnih tijela za tu namjenu. Kritičari naglašavaju da je namjerno napisan široko i smatraju da bi Kina njime mogla gušiti disidentske glasove te zatvarati kritičare režima u Hong Kongu. Kina pak uzvraća da joj sami ustav grada jamči pravo na donošenje ovog zakona.

- Mnogi su naši prijatelji uhićeni bez razloga jer vlast može raditi što god želi. Samo su se šetali, nisu ni išli na prosvjed, a gradski su ih policajci zadržali 48 sati kako bi ih uplašili - kaže Chan, a Dan dodaje da će kineske tajne službe, nakon usvajanja ovog zakona, možda moći uhititi građane Hong Konga, a nije jasno bi li im se sudilo u gradu ili u ostatku Kine.

- Političari su bliski kineskom režimu zbog ekonomskih razloga. Ideološki čak ni nisu bliski Pekingu niti bi htjeli živjeti u bilo kojem dijelu Kine. A policija je dobila bonuse za to što je radila - opisuje nam Ette.

Govore da od 60 do 70 posto stanovnika grada podržava prosvjede, a da se sutra održavaju slobodni i pošteni izbori, prodemokratske bi stranke sigurno pobijedile. Hong Kong nije demokracija, gradsku vlast, kao i trenutačnu guvernericu grada Carrie Lam, postavio je Peking. Zbog zakona o nacionalnoj sigurnosti Sjedinjene Države najavile su da će ukinuti status grada kao privilegiranog partnera zato što se više ne može smatrati da je grad autonoman. Carine koje je američki predsjednik Donald Trump uveo Kini morat će plaćati i tvrtke iz Hong Konga. Tu su akciju podržali prosvjednici. Američke sankcije su spas Stav prosvjednika koji traže uvođenje američkih sankcija za grad koji vole za neke bi se mogao činiti protivan zdravom razumu, ali ne i za naše sugovornike.

- Čini se da je to jedini način da se Kina zaustavi. Mi se ne brinemo toliko o novcu - kaže nam Dan. - Mislim da su ekonomske slobode u Hong Kongu privremene. Zapad je mislio da će Hong Kong demokratizirati Kinu te je htio zadržati slobodarski i liberalni status grada. Umjesto toga Hong Kong postaje Kina. SAD tvrdi da autonomni status Hong Konga više nije legitiman. Ta će se situacija brzo promijeniti, a zbog toga će i Hong Kong morati plaćati carine SAD-u - smatra Dan, koji vjeruje da će već za godinu dana grad biti promijenjen.

Neki na Zapadu nisu sigurni traže li prosvjednici veću autonomiju, demokraciju ili neovisnost. - Postoji nekoliko ciljeva. Dio prosvjednika želi samo opće pravo glasa, vrlo malen broj ljudi traži neovisnost, a dio ih traži kažnjavanje policije - govori nam Chan, dok Dan misli da je "to pitanje zastarjelo".

- Ti su ciljevi promijenjeni nakon novog zakona o nacionalnoj sigurnosti, sada više ljudi traži neovisnost - govori. Naglašavaju nam također da je kineska diktatura opasna za cijeli svijet što se najbolje vidi po posljedicama pandemije.

- Kina je za koronavirus znala mnogo prije nego što je objavila da postoji. Poznati liječnik poslao je poruku o virusu pogrešnim ljudima te ga je kineska vlada optužila. Uhitili bi ga da nije potpisao dokument kojim je izjavio da je širio glasine. To govorim zato što je taj slučaj blaga verzija posljedica koje će donijeti zakon o nacionalnoj sigurnosti. Da je kinesko zakonodavstvo drukčije, koronavirus možda ne bi bio ovakav problem u svijetu. Pitanje Hong Konga ne tiče se samo grada nego i vas u Europi i svugdje - jasan je Dan.

Neki su smatrali da je Kina prema masovnim prosvjedima reagirala preblago. Prošle su godine neki prosvjednici provalili u zgradu gradskog parlamenta te su je uništili. Pitali smo naše sugovornike postoji li bojazan da bi Kina mogla upotrijebiti vojnu silu protiv prosvjednika.

- Mislim da kineska vlada ne može intervenirati korištenjem vojske, a i sami prosvjednici nisu nasilni. Ne uništavaju dućane i ne pljačkaju pa ni vlada nema opravdan razlog da upotrijebi vojsku. Neki su u SAD-u uništavali imovinu, kod nas toga nije bilo, a rijetki nasilni prosvjednici u Hong Kongu reagirali su na policijsku brutalnost te nisu započinjali nasilje - zaključuje Chan.