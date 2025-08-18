Hoće li Zelenski u odijelu pred Trumpa? Bijela kuća mu poslala specifično pitanje

Bijela kuća diskretno je upitala ukrajinske dužnosnike planira li predsjednik Volodimir Zelenski na predstojećem sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ponedjeljak u Ovalnom uredu nositi odijelo, doznaje se od dvaju izvora bliskih razgovorima. Premda naizgled nevažno, pitanje odjeće već je ranije obilježilo odnose dvojice čelnika. Tijekom posljednjeg posjeta Washingtonu u ožujku, Zelenskijev vojnički stil odijevanja izazvao je prijepor koji je, prema ocjeni jednog visokog američkog dužnosnika, prerastao u „diplomatski fijasko“. Trump je tada, pred kamerama, ironično komentirao ukrajinskog predsjednika, komentirajući da je „danas posebno sređen“. Nekolicina američkih dužnosnika poslije je ustvrdila kako je upravo neslaganje oko odjeće pridonijelo napetoj atmosferi susreta.

Ovoga puta Zelenski, prema informacijama, razmatra kompromisno rješenje. Na sastanku bi trebao nositi isti crni sako koji je odjenuo na lipanjskom summitu NATO-a u Nizozemskoj. „Bit će to izgled u stilu odijela, ali ne i potpuno odijelo“, pojasnio je jedan izvor. Riječ je o prvom slučaju nakon ruske invazije 2022. godine da se Zelenski pojavio u poslovnoj odjeći, što su američki dužnosnici pozdravili, istaknuvši kako je taj potez Trumpu ostavio pozitivan dojam. “Zelenski je došao kao normalan čovjek, a ne lud, i bio je odjeven kao netko tko pripada na NATO summit. Tako su imali dobar razgovor", prisjetio se jedan američki dužnosnik. Ipak, očekivanja za ponedjeljak ostaju oprezna. Jedan Trumpov savjetnik, uz dozu ironije, izjavio je za portal Axios: „Bilo bi to dobar znak za mir kada bi Zelenski odjenuo odijelo, no ne očekujemo da će to učiniti.“ Drugi je dodao: „Bilo bi odlično kada bi stavio i kravatu, ali ni to ne očekujemo.“ Prema dostupnim informacijama, Zelenski ni ovog puta neće nositi kravatu.

U krugu oko Trumpa neki nagađaju da je prijašnjim susretom bio više nezadovoljan tadašnji potpredsjednik J.D. Vance nego sam Trump. „Kravata je bila JD-jev problem kad se to prvi put dogodilo.“, istaknuo je jedan savjetnik. Iza rasprave o odjeći krije se, međutim, šira tema. Trump smatra da svjetski čelnici trebaju „izgledati primjereno“, što za njega znači pojavljivati se u odijelu. Njegovi suradnici ipak priznaju kako njegovo ranije nezadovoljstvo Zelenskijem nije bilo ograničeno samo na odjevni izbor. „Treba mu dati zasluge,“ rekao je jedan Trumpov savjetnik. „Nije više toliko problematičan koliko je znao biti.“ Na pitanje može li predstojeći susret ponoviti napetosti iz ožujka, jedan Trumpov suradnik takvu je mogućnost isključio. „Ne, apsolutno ne“, poručio je. „Obojica su prošla dug put. Zelenski mu neće pokazivati fotografije mrtve djece i optuživati ga da je za to kriv. Predsjednik je naučio ignorirati slične iritacije i nastaviti dalje.“ Za razliku od prijašnjeg sastanka, ovoga puta ukrajinski predsjednik neće biti sam. U Bijelu kuću dolaze i europski čelnici, što će, prema ocjeni jednog od savjetnika, razgovorima dati „sasvim drukčiji ton“.