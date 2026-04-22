NOVI POKUŠAJ

Hoće li se Zelenski i Putin konačno susresti? Ukrajinci zamolili članicu NATO-a za pomoć

Dora Taslak
22.04.2026.
u 13:36

Ukrajinski ministar vanjskih poslova kaže kako se nadaju da će Turska pomoći ubrzati mirovni proces

Rat u Ukrajini traje već više od četiri godine, a tijekom tog je perioda održan niz mirovnih pregovora. Osim što niti jedan od njih uspio okončati sukob, niti na jednom se nisu susreli čelnici zaraćenih zemalja. Pokušaja da se Volodimir Zelenski i Vladimir Putin sastanu, možda i s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, je bilo, no niti jedan nije "urodio plodom". Sada se, sudeći prema novim izjavama iz Ukrajine, ponovno pokušava dogovoriti taj ključni sastanak. 

Naime, ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao je za Ukrinform da se Ukrajina obratila Turskoj s prijedlogom mogućnosti organiziranja sastanka između Zelenskim i Putina, uz moguću nazočnost Trumpa te turskog čelnika Recepa Tayyipa Erdoğana.

"Zamolili smo Tursku da razmotri mogućnost organiziranja sastanka na razini predsjednika Zelenskog i Putina, uz moguću nazočnost predsjednika Erdoğana i Trumpa. Spremni smo za takav sastanak. Jedini je problem što se Putin trenutačno skriva. Ukrajinski predsjednik spreman je za takav sastanak. Želimo završiti ovaj rat“, rekao je Sibiha te dodao kako se nadaju da će Turska pomoći ubrzati mirovni proces.

"Radio sam ovdje kao veleposlanik. Znam kako turska diplomacija djeluje, i formalno i iza kulisa. Vrlo je učinkovita. Taj potencijal treba uzeti u obzir i iskoristiti, budući da je i Turska zainteresirana za okončanje ruske agresije“, pojasnio je. 
Žele imati najjaču vojsku u Europi, planiraju povećanje u tri faze: 'Postići ćemo tehnološku nadmoć'

