Ukrajinac iskeširao stan iz snova: 21 soba i privatni bazen za vrtoglavu cifru

Ukrajinski milijarder Rinat Akhmetov, najbogatiji čovjek u zemlji, kupio je luksuzni stan u Monaku za čak 471 milijun eura, što ovu transakciju čini jednom od najvećih u povijesti tržišta nekretnina.

Riječ je o raskošnom penthouseu na pet katova s ukupno 21 prostorijom, smještenom u elitnom kompleksu Mareterra, jednom od najprestižnijih novih projekata u kneževini. Stan se nalazi u zgradi “Le Renzo”, prostire se na oko 2.500 četvornih metara te uključuje privatni bazen, jacuzzi i najmanje osam parkirnih mjesta, uz pogled na Sredozemno more. Mareterra, luksuzni kvart izgrađen na umjetno proširenom dijelu obale, otvoren je 2024. godine pod pokroviteljstvom Albert II i brzo je postao magnet za najbogatije investitore iz cijelog svijeta, piše Bloomberg .

Kupnja je realizirana preko Akhmetovljeve holding kompanije SCM (System Capital Management), koja je potvrdila ulaganje, ali nije željela otkriti detalje o cijeni ili konkretnoj nekretnini. Prema dostupnim podacima, ova kupnja nadmašuje ranije rekordne prodaje, poput londonskih i njujorških luksuznih nekretnina vrijednih stotine milijuna dolara.

Monako već godinama slovi kao najskuplje tržište nekretnina na svijetu, dijelom zbog svoje male površine i statusa porezne oaze. Cijene u novom kvartu Mareterra prelaze i 100.000 eura po kvadratnom metru, a pojedini stanovi prodaju se i za više desetaka milijuna eura.

Akhmetov, čije se bogatstvo procjenjuje na više od sedam milijardi dolara, već je ranije ulagao u luksuzne nekretnine, uključujući kupnju vile na Azurnoj obali vrijedne 200 milijuna eura te penthousea u londonskom kompleksu One Hyde Park. Kupnja u Monaku dogodila se neposredno prije ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, nakon čega je njegov poslovni imperij pretrpio značajne udare, osobito u energetskom sektoru. Unatoč tome, Akhmetov nastavlja s ulaganjima u elitne nekretnine diljem Europe.