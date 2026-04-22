Ukrajinac iskeširao stan iz snova: 21 soba i privatni bazen za vrtoglavu cifru

Ukrajinski milijarder Rinat Akhmetov, najbogatiji čovjek u zemlji, kupio je luksuzni stan u Monaku za čak 471 milijun eura, što ovu transakciju čini jednom od najvećih u povijesti tržišta nekretnina.
Riječ je o raskošnom penthouseu na pet katova s ukupno 21 prostorijom, smještenom u elitnom kompleksu Mareterra, jednom od najprestižnijih novih projekata u kneževini. Stan se nalazi u zgradi “Le Renzo”, prostire se na oko 2.500 četvornih metara te uključuje privatni bazen, jacuzzi i najmanje osam parkirnih mjesta, uz pogled na Sredozemno more. Mareterra, luksuzni kvart izgrađen na umjetno proširenom dijelu obale, otvoren je 2024. godine pod pokroviteljstvom Albert II i brzo je postao magnet za najbogatije investitore iz cijelog svijeta, piše Bloomberg.
Kupnja je realizirana preko Akhmetovljeve holding kompanije SCM (System Capital Management), koja je potvrdila ulaganje, ali nije željela otkriti detalje o cijeni ili konkretnoj nekretnini. Prema dostupnim podacima, ova kupnja nadmašuje ranije rekordne prodaje, poput londonskih i njujorških luksuznih nekretnina vrijednih stotine milijuna dolara.
Monako već godinama slovi kao najskuplje tržište nekretnina na svijetu, dijelom zbog svoje male površine i statusa porezne oaze. Cijene u novom kvartu Mareterra prelaze i 100.000 eura po kvadratnom metru, a pojedini stanovi prodaju se i za više desetaka milijuna eura.
Akhmetov, čije se bogatstvo procjenjuje na više od sedam milijardi dolara, već je ranije ulagao u luksuzne nekretnine, uključujući kupnju vile na Azurnoj obali vrijedne 200 milijuna eura te penthousea u londonskom kompleksu One Hyde Park. Kupnja u Monaku dogodila se neposredno prije ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, nakon čega je njegov poslovni imperij pretrpio značajne udare, osobito u energetskom sektoru. Unatoč tome, Akhmetov nastavlja s ulaganjima u elitne nekretnine diljem Europe.