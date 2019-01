Hoće li SAD Hrvatima ponuditi nove avione po 'partnerskoj' cijeni?

Hrvatska će, bez obzira na neuspjeh prvog natječaja i posla s izraelskim F-16 Baracima, odmah krenuti u definiranje novog modela nabave višenamjenskog borbenog zrakoplova za potrebe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ), preporuke su s Vijeća obrane, održanog u Vili Prekrižje.

Ministar obrane Damir Krstičević bio je još jasniji, pa je, nakon sjednice Vlade posvećene jednoj točki dnevnog reda – poništavanju prvog natječaja – kazao da bi on osobno opet birao “platformu F-16”. I ne bi ponovno išao na rabljene, nego na nove američke F-16, “da to bude manje komada, no moramo imati odgovornost za novac poreznih obveznika”, rekao je Krstičević.

On vjeruje da će i hrvatski partner SAD učiniti sve da Hrvatskoj da najbolju ponudu. Nabava novog F-16 jedna je od opcija “kojoj smo najbliže, ali očekujemo i od SAD-a da svom strateškom partneru Hrvatskoj da ponudu koju sigurno nećemo odbiti”, izravan je Krstičević.

Premda se moglo očekivati da će Vlada sada požuriti kako bi se nadoknadilo potrošeno vrijeme i Vlada i Krstičević iznenadili su ovim najavama. Prvo je Vlada za “definiranje novog modela nabave”, što znači da neće biti ponovljen dugotrajni javni međunarodni natječaj. Ostaje organiziranje neke vrste pozivnog natječaja, ili izravnih pregovora sa strateškim partnerom, ovdje sasvim izvjesno sa SAD-om.

Krstičević je kazao da razgovara i s kolegama ministrima obrana zemalja koje su nedavno kupile američke F-16, ne želi spekulirati koliko bi u slučaju nabave novih zrakoplova Hrvatska mogla kupiti, ali govori o “priuštivoj brojci”. Kolika god bila, sigurno je da će to biti cijena nekoliko puta veća od one koje je RH bila spremna platiti Izraelcima za cijelu eskadrilu i cijeli paket koji je obuhvaćao avione, obuku, logistiku, infrastrukturu, naoružanje, a iznosila je 500 milijuna dolara.

Na prvom natječaju SAD je traženu eskadrilu novih F-16 block 70/72 bio ponudio za oko 9,5 milijardi kuna. Za usporedbu, izraelski je posao stajao oko 3 milijarde kn. No, očito se očekuje da će SAD sada Hrvatima ponuditi nove zrakoplove po “partnerskoj” cijeni. Za Slovačku je cijena za 14 takvih zrakoplova iznosila oko 1,7 milijardi dolara, a sveukupno za cijeli paket i infrastrukturu – čak 2,9 mlrd. dolara! Bugarska, primjerice, navode mediji, spremna je platiti za 8 novih F-16 oko milijardu dolara i tim iznosom licitira, a što je vrlo usporedivo s onim što bi moglo čekati RH.

Krstičević kaže da se nastavak posla odvija “pod stalnim pritiskom, jer je stanje sa zrakoplovstvom takvo, to je pritisak koji nas tjera na brzinu, na neki način i na preuzimanje rizika”. Nakon što je na Vijeću za obranu dana prva analiza neuspjele nabave aviona, te je načelnik Glavnog stožera general Mirko Šundov izvijestio o kritičnom stanju s MiG-ovima, u MORH-u i Vladi će uslijediti temeljitija analizu razloga zbog čega je došlo do problema.

Plenković je ponovio da je Izrael bio preuzeo odgovornost za dobivanje odobrenja SAD-a za transfer zrakoplova, što nije bio u stanju ispuniti. – Nakon temeljite analize i stečenog iskustva dobivenog u procesu mi ćemo donositi daljnje procjene i odluke kako zadržati sposobnost vojnog zrakoplovstva, kako ga modernizirati i kako definirati novi model kojim bismo pristupili nabavi višenamjenskih borbenih aviona koji su potrebni RH i za koji postoji volja svih ključnih institucija RH da se realizira i završi – rekao je Plenković.

