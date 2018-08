Hoće li lokalne samouprave upravljati visinom paušalnog poreza?

Nacrtom prijedloga izmjena i dopuna zakona o porezu na dohodak, koji je u javnoj raspravi do 6. rujna, predlaže se mogućnost da jedinice lokalne samouprave (JLS) odlučuju o upravljaju visinom paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivače u turizmu po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu, pri čemu taj paušalni porez ne bi mogao biti manji od 150 niti veći od 1.500 kuna.

Obrazlažući takav prijedlog u nacrtu "uočenom potrebom za usklađivanjem visine poreznog opterećenja za iznajmljivače u turizmu koji plaćaju paušalni porez na dohodak određen još 2004.", Ministarstvo financija navodi da je cilj te izmjene pružanje mogućnosti jedinicama lokalne samouprave da upravljaju visinom poreza u skladu s fiskalnim potrebama i ciljevima gospodarskog razvoja, s obzirom na to da je porez na dohodak njihov prihod.

U prijedlogu se tako navodi da su "jedinice lokalne samouprave dužne donijeti odluke kojima će propisati visinu paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koja ne može biti manja od 150 kuna niti veća od 1.500 kuna".

Sada je paušalni iznos poreza na dohodak privatnim iznajmljivačima u turizmu jednak iznosu paušala boravišne pristojbe po krevetu, a čija je visina ovisila o vrsti odnosno razredu turističkog mjesta i dobu sezone, te se do ove godine kretala od 150 do 300 kuna.

"Od iduće godine već je iznajmljivačima smještaja u domaćinstvima i na OPG-ovima, slijedom vladine uredbe i na prijedlog Ministarstva turizma, povećan za 15 posto paušal boravišne pristojbe po krevetu, te će iznositi od najmanjih 172,5 kuna do 345 kuna, a s novim određivanjem raspona godišnjeg paušala poreza na dohodak dodatno će se opteretiti privatne iznajmljivače", smatra Utemeljitelj Zajednice obiteljskog turizma pri HGK Nedo Pinezić.

Pinezić ovakav prijedlog ocjenjuje "vrlo opasnim, i pokazateljem da se opet nešto radi i predlaže na prečac, bez uvida u pravo stanje stvari i bez provedenih stručnih analiza".

"Pogotovo je neprihvatljiv prijedlog tako velikog raspona paušalnog poreza od čak deset puta po krevetu, odnosno od 150 do 1.500 kuna po krevetu, koje bi sada samostalno trebale određivati jedinice lokalne samouprave. Mislim da će to dovesti do 'guranja' posla u sivu zonu, pa i smanjenja kategoriziranog privatnog odnosno turističkog smještaja u domaćinstvima", komentira Pinezić za Hinu.

U prijedlogu izmjena poreza na dohodak, koji je od četvrtak u javnoj raspravi, stoji i već ranije najavljeno povećanje iznosa porezne osnovice za primjenu porezne stope od 24 posto.

Naime, prema važećim propisima o porezu na dohodak na mjesečnu poreznu osnovicu do visine 17.500 kuna plaća se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada po stopi od 24 posto (godišnju do visine 210.000,00 kuna) dok se na mjesečnu poreznu osnovicu iznad 17.500 kuna plaća predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada po stopi od 36 posto.

Sada Ministarstvo financija predlaže da se plaće do 30.000 kuna oporezuju stopom od 24 posto, odnosno do godišnje visine od 360.000 kuna, a nakon tog iznosa stopom od 36 posto.

Tom mjerom u Vladi procjenjuju da bi značajnije rasle plaće hrvatskih radnika na tržištu rada, a osobito radnicima u sektoru visokih tehnologija te kvalificiranim radnicima poput liječnika, IT stručnjaka i farmaceuta te tako spriječio odljev visokokvalificiranih radnika iz zemlje.

