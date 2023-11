Kakvi su rabljeni automobili najpoželjniji na tržištu? 'Nije samo cijena vodeći faktor'

Nakon pandemije koronavirusa i izbijanja rata u Ukrajini, s inflacijom na tržištu drastično su počele rasti i cijene rabljenih automobila. Veliki problem kod kupovine novih automobila bili su i čipovi, odnosno njihova nabavka, zbog čega je vrijeme čekanja na novo vozilo bilo iznimno dugo. Unatoč velikim poremećajima, direktor autokuće Augustin Jasenović za HRT je objasnio kako su cijene rabljenih automobila napokon krenule stagnirati, a kupci se nadaju i skorašnjem padu.

- Ove godine je došlo do stabilizacije cijena i više nema rasta cijena rabljenih vozila, ona stagnira, jer se dosta brže dolazi i do novih vozila i taj rok od 400 do 500 dana smanjuje se od 100 do 150 dana - ispričao je Jasenović. Kako je kazao, općenito se cijelo europsko tržište automobila polako oporavlja. Kao i brojne druge, njegova autokuća u Međimurju rabljene autmobile uvoze iz Njemačke i Belgije.

- Najviše se traže vozila rabljena od tri do pet godina, jer to su uglavnom kupci koji uzimanju na leasing i u tom segmentu se najbolje pronađu s mogućnošću otplate, jer čim su vozila starija, kraći je rok financiranja, pa su velike rate i to je loše za kupca - kazao je.

- Kod kupnje rabljenog auta nije samo cijena glavni faktor, treba paziti na stanje vozila, pogledati kilometražu, jer cijena rabljenih vozila, pogotovo vani, je znatno niža ako ima puno kilometara i ako nije održavano u vlastitom servisu - napomenuo je Jasenović.

