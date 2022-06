HND: Novinari ovaj seks skandal u Splitu nisu niti inicirali niti inscenirali

Dan danas tvrdim da je ovo je seks afera bez seksa, dok nas Kerum, HDZ i takvi likovi seksaju u zdrav mozak već 30 godina. Varaju, kradu, lažu naše gradove i cijelo društvo i podmeću ovakve stvari. To su podmetnuli oni, kriminalno podzemlje i mafija grada Splita jer znaju da im je kraj, da dolaze izbori na kojima će oni biti pometeni i nakon kojih će grad biti oslobođen od takvih ljudi. Baričić je koristio društvene mreže na način na koji to koriste odrasle, ne mislim da ga treba ni pravdati ni braniti, on je punoljetna i odrasla osoba. Sam je podnio političku konzekvencu da se povuče, da se njegova intima više ne razvlači više po medijima i mislim da je njemu jako teško. Njegova cijela intima razvlačila se po medijima. Mislim da je i taj medij napravio veliku grešku, manipulirao je informacijama. Nije niti objavio ono što bi bacalo drugačije svjetlo na ovaj slučaj. Prave krivce treba tražiti u tom mediju i kriminalnom podzemlju grada Splita. Sve je prijavljeno policiji, ja se nadam da će na vrijeme ispitati a vrijeme je sljedećih nekoliko dana kako bi se spriječili napadi koji su opet počeli na moj život, karijeru, koji su ispod svakog pojasa - kazao je danas gostujući na N1 televiziji kandidat za gradonačelnika Splita Ivica Puljak i dalje braneći svoje suradnike koji su se našli usred seks skandala, Bojana Ivoševića i Luku Baričić. Za sve mu je, između ostalog, kriv i naš medij.

Tvrdeći da je nakon saznanja da se radi o maloljetnoj djevojci Ivošević s njom prekinuo komunikaciju, Puljak je dodatno izjavio:

- Ivošević je govorio da je deeskalirao komunikaciju i prekinuo je, a to je zatajeno u tom mediju koji je objavio korespondenciju, eksplicitne sadržaje i to je kažnjivo. To je kazneno djelo tog medija i ja molim policiju da to ispita čim prije.

VIDEO Konferencija za medije Ivice Puljka, Bojana Ivoševića i Luke Baričića povodom seksualne afere

Kako komentira ovakve izjave i optužbe kojima Puljak krivnju za aferu svaljuje na medije, prozivajući ih za manipulaciju i kršenje zakona, pitali smo potpredsjednika Hrvatskog novinarskog društva Branka Mijića.

- Svaljivati na medije bilo kakvu krivnju posve je krivo. Mediji nikada nisu uzrok bilo kakvog političkog spora i mediji ne mogu biti odgovorni za bilo što što političari naprave. Ako netko od političara smatra da je za nešto kriva obavještajna ili paraobavještajna zajednica, onda bi trebao reći koja je to točno paraobavještajna zajednica. Ako pak okrivljava i medije, onda bi trebao jasno reći koji je to točno medij i koji su to točno novinari za nešto odgovorni. Neka se onda kažu imena i prezimena. Mogao bih se složiti da svi novinari i nisu novinari, da neki koji se tako nazivaju imaju i neke druge interese. Ali svaljivati krivicu na medije za sve ono što se sad dogodilo - promašena je meta. Novinari sigurno nisu inicirali sve ovo što se dogodilo, ma što god stajalo u pozadini svega toga. A ako političari imaju dokaze, kao što tvrde, da je u to umiješana Kerumova stranka i "paraobavještajno podzemlje", čemu se ne bih čudio jer smo takvih primjera imali i u slučaju Zdravka Mamića, onda bi oni takve dokaze i optužbe morali podastrijeti policiji, odnosno Državnom odvjetništvu, ma što oni mislili o njihovu radu. Uglavnom, ne vidim krivnju medija za inscenaciju jedne ovako ozbiljne optužbe, i to uoči političkih izbora u Splitu. I nadam se da će upravo novinari, oni pravi novinari, uskoro otkriti istinu o svemu tome ako se "institucije sistema" ogluše o ovu vrlo ozbiljnu aferu. Novinari sve ovo nisu niti inicirali niti inscenirali - kazao je Branko Mijić.