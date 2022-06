Puljak i Kerum žestoko se posvađali: 'Oni nas seksaju u zdrav mozak već 30 godina'

Nadolazeće izbore za gradonačelnika Splita zasjenio je seks skandal u kojem su akteri donedavni splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević i bivši gradski vijećnik Luka Baričić. Podsjećamo, Večernji list objavio je u nedjelju prepisku s eksplicitnim seksualnim audio i video zapisima između Ivoševića i Baričića s dvije djevojke iz Srbije od kojih se jedna predstavila kao maloljetnica. Ivošević je tvrdio da je prekinuo razgovor nakon što je saznao koliko ima godina te da joj nije slao fotografiju, no Večernji je u utorak objavio prepisku koja pokazuje suprotno.

Ivica Puljak i Željko Kerum su komentirali cijeli slučaj u Dnevniku Nove TV. Na komentar novinara da je posljednja prepiska pokazala da Ivošević nije govorio istinu, Puljak je kazao: "On nije rekao ništa novo, to je isti medij koji je to objavio. Tipa da Barišić nije nudio posao".Dodao je da je zadnja poruka bila da je on nezainteresiran.

Kerum je rekao da se Puljak pokušava izvaditi iz svega.

"Bio je do unazad 60 dana ugledni znanstvenik i gradonačelnik, a 26.6. će biti neugledni znanstvenik", kazao je Kerum i doda da je skandalozno što su ljudi ušli u priču s maloljetnicama i što su ti ljudi vodili Split.

"Kad čovjek kaže da je nasjeo na priču, znači da je potkapacitiran", smatra Kerum.

Donedavni splitski gradonačelnik kaže da to nije seks-afera jer seksa nije bilo. "Oni nas seksaju u zdrav razum već 30 godina", ustvrdio Puljak i rekao da je bila fiktivna ljubavnica i Bože Petrova, ali da njih to "ne zanima".

Puljak se branio da se tu radi o privatnim porukama te se zapitao treba li privatni život biti prikazan cijeloj Hrvatskoj. Ustvrdio je da je medij napravio kazneno djelo i pitao se koji je to opći interes.

Kerum je rekao da je ružno to što Puljak govori. "Ozbiljan i pristojan čovjek to ne govori. Zbog njegovih bolesnih ambicija je povukao Vice Mihanovića i dao ostavku. Sam je kriv što si je napravio tu situaciju", kazao je Kerum i dodao da je veći problem Branka Ramljak. Puljak je opetovano rekao da se radi o kriminalnoj organizaciji.

"Kad je Kerum nedavno držao presicu, pjevalo se nakon. Ta organizacija koja je pljačkala je htjela da se Ivoševića diskreditira i izbaci iz politike, da i ljudima zgade politiku", smatra Puljak koji kaže da je Baričiću dozvoljeno da bude naivan.

Kerum je rekao da je Split siguran grad i da je to ružna poruka o gradu: "To je loše. Puljak i njegovi ljudi su toliko zla napravili, uništili su firme i ne znam kako mogu šetati po gradu?".

Puljak je kazao da političari imaju pravo na privatnosti, pa je Kerum rekao da političar mora paziti na radnje i izgovore. "Puljak sam sebe uvjerava da govori istinu, a laže. Zato mu naglo padaju dionice. Više nije popularan", kazao je.

Puljak je na kraju istaknuo da Kerum nije moralna vertikala.

