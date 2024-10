HNB izdaje novu prigodnu optjecajnu kovanicu od 2 eura

Motiv na prigodnoj kovanici predstavlja Marka Marulića, hrvatskoga književnika, humanista i erudita, čija djela imaju iznimno značenje za hrvatsku književnost te ukupnu kulturnu baštinu. Kovanica će biti izdana u količini od 200.000 komada. Autor je likovnog rješenja nacionalne strane Stjepan Divković, akademski kipar, a kovanica je otkovana u Hrvatskoj kovnici novca d.o.o.

Foto: HKN

Zainteresirani građani ovu eurokovanicu mogu nabaviti tako da se prijave u Sustav za predbilježbe prigodnih kovanica Hrvatske narodne banke na sljedećoj poveznici: www.prigodne-eurokovanice.hnb.hr u razdoblju od 15. listopada 2024. od 9 sati do 2. studenoga 2024. do 16 sati ili do isteka predviđenih količina za zamjenu.

Građani će moći iskazati zanimanje za najviše tri (3) primjerka nove prigodne kovanice dok se ne zamijeni predviđena količina.

Od 2. prosinca 2024. građani će na temelju potvrđene predbilježbe svoje kovanice moći osobno zamijeniti:

na blagajni Hrvatske narodne banke (Jurišićeva 17, Zagreb, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8.30 do 15.30), bez naknade

putem poštanskih usluga isporukom na adresu u Republici Hrvatskoj uz naknadu za izvršenje poštanske usluge, koja se plaća na temelju predračuna Hrvatskoj narodnoj banci i

u poslovnicama Financijske agencije, uz plaćanje naknade Financijskoj agenciji prema njihovom cjeniku.

Prigodna kovanica od 2 eura “Marko Marulić” 2024. u blister pakiranju Foto: HKN

Prigodne kovanice od 2 eura „Marko Marulić“ 2024. u blister pakiranju i u kvaliteti otkova polirana ploča moguće je nabaviti putem web trgovine Hrvatske kovnice novca uz ograničenje od najviše deset (10) blister pakiranja odnosno pet (5) komada u kvaliteti otkova polirana ploča po jednoj transakciji/osobi.