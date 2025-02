Zahlađenje stiže na Balkan: Trebamo li se pripremiti na snijeg i mraz? Evo što kažu iz DHMZ-a

Nakon relativno toplog siječnja, u kojem su temperature povremeno dosezale i do 22 stupnja, veljača nam donosi prve znakove ozbiljnijeg zahlađenja. Iako se još uvijek osjeća utjecaj toplijih zračnih masa, meteorolozi predviđaju promjene koje bi mogle značajno utjecati na vremenske uvjete tijekom ovog mjeseca. Prema najavama srpskog meteorologa Ivana Ristića , veljača će donijeti pravo zimsko vrijeme, a u regiji Balkana očekuje nas značajno zahlađenje. Do sredine mjeseca Ristić prognozira temperature od 4 do 8 stupnjeva Celzijusa, dok će jutra biti izrazito hladna, s mogućim jakim mrazom. Osim toga, najavljuje pojačan jugoistočni vjetar koji će na nekoliko dana zapuhati s velikom snagom.

„Hladni front ovog puta žestoko udara! Zima se vraća u velikom stilu“, rekao je Ristić, dodajući da će dolazak suhog i hladnog zraka iz Azije uzrokovati velike temperaturne oscilacije. Osim toga, najavio je i mogućnost olujnih vjetrova, osobito u južnom Banatu, koji će s vremenom zahvatiti i šire područje Srbije.

Zima, prema njegovim riječima, donosi pravi vremenski vrtuljak, a postoji i mogućnost snježnih padalina sredinom mjeseca. S obzirom na to da je u siječnju zabilježen skok temperature do 22 stupnja, Ristić napominje da ni u veljači ne bi bilo iznenađujuće da nas pogodi takav prodor toplog zraka. Za kraj veljače prognozira potpuni preokret u vremenskim uvjetima, kada se, prema trenutnim prognozama, vraća natprosječno toplo i sunčano vrijeme, a temperature mogu dosegnuti čak 20 stupnjeva.

Kontaktirali smo Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) kako bismo saznali hoće li i Hrvatsku zahvatiti slične vremenske promjene. Prema njihovim prognozama, do kraja ovog tjedna u Hrvatskoj će biti umjereno do pretežno oblačno, s mogućim kišama na Jadranu, a u gorskoj Hrvatskoj moguće je i malo snijega, dok u najvišim dijelovima snijeg neće biti isključen. U unutrašnjosti, ujutro može biti magle.

Vjetar će biti uglavnom slab, a na Jadranu se očekuje slabljenje bure i prijelaz u umjereno jugo, dok će u nedjelju bura ponovno ojačati. Dnevna temperatura bit će bez veće promjene, uz nešto višu jutarnju temperaturu. U tjednu prema sredini veljače DHMZ ne očekuje značajne promjene vremena, a toplije vrijeme bit će vjerojatno u drugoj polovini mjeseca. Za sada, čini se da će veljača u Hrvatskoj biti u skladu s kalendarom, ali će u drugoj polovici mjeseca, poput prognoza u regiji, biti mogućih promjena.

