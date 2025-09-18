'Hipodromska kopita' zaglušila hrvatsku političku scenu

Političari u Hrvatskoj često ne brinu da sve što izgovore može doprinijeti smirivanju strasti, ali isto tako i dovesti do pojačanja napetosti i novog sukoba. Zato razina političke komunikacije u Hrvatskoj nije na zavidnoj razini. Nova mantra koja polako uzima maha i koja se širi političkim prostorom brzinom svjetlosti je ta da ljevica dehumanizira neistomišljenike. Prvo ju je upotrijebila Željka Markić, čelnica udruge U ime obitelji komentirajući ubojstvo desnog influencera Charlieja Kirka. A onda se očito svidjela i samom premijeru Plenkoviću koji je da ljevica dehumanizira političke protivnike, posebno vladajuću stranku, ponovio dvaput ovog tjedna. Na volej mu je "nabacila" zastupnica Dalija Orešković jer je, optužuju je iz vladajuće stranke, pola milijuna Hrvata koji su bili na koncertu Thompsona na Hipodromu u Zagrebu nazvala "hipodromskim kopitima" na društvenim mrežama.