Političari u Hrvatskoj često ne brinu da sve što izgovore može doprinijeti smirivanju strasti, ali isto tako i dovesti do pojačanja napetosti i novog sukoba. Zato razina političke komunikacije u Hrvatskoj nije na zavidnoj razini. Nova mantra koja polako uzima maha i koja se širi političkim prostorom brzinom svjetlosti je ta da ljevica dehumanizira neistomišljenike. Prvo ju je upotrijebila Željka Markić, čelnica udruge U ime obitelji komentirajući ubojstvo desnog influencera Charlieja Kirka. A onda se očito svidjela i samom premijeru Plenkoviću koji je da ljevica dehumanizira političke protivnike, posebno vladajuću stranku, ponovio dvaput ovog tjedna. Na volej mu je "nabacila" zastupnica Dalija Orešković jer je, optužuju je iz vladajuće stranke, pola milijuna Hrvata koji su bili na koncertu Thompsona na Hipodromu u Zagrebu nazvala "hipodromskim kopitima" na društvenim mrežama.
'Hipodromska kopita' zaglušila hrvatsku političku scenu
Izraz "dehumanizacija" ušao je u središte hrvatske političke komunikacije nakon što je zastupnica Dalija Orešković kritizirala desničare na društvenim mrežama, a premijer Plenković tvrdnjom da ljevica dehumanizira političke protivnike dodatno podgrijao retoriku
Znaci? Ljevica ne zeli da joj se kaze da notorno dehumanizira svakoga tko nije ljevicar. Oni to ne zele i zato sa time moramo pestati. Ljevica pak nece prestati dehumanizirati svakoga tko ima drugacije misljenje. Jer to je sasvim prihvatljivo svakoga proglasavati nacistom i onda mu ne priznavati osnovna ljudska prava i gradjansku ravnopravnost. To se ne simje proglasiti dehumanizacijom nego to je ljevicarska ljubav prema bliznjemu!