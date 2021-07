HGSS zatrpan akcijama spašavanja: 'Ignoriraju se naša upozorenja, nesreće se ponavljaju'

Stižu vijesti iz gotovo svih Stanica HGSS-a o velikom broju akcija spašavanja. Unatoč nastojanjima da prevencijom spriječimo nesreće one se ponavljaju na istim mjestima, jer se naša upozorenja ignoriraju, upozorava HGSS. "Vremenski uvjeti koji trenutno vladaju neki i dalje smatraju "lijepim vremenom". Mi uporno upozoravamo da VRUĆINA UBIJA!", kažu iz HGSS-a.

"Izuzetno je važno redovito piti dovoljno tekućine (2-3 L dnevno), pogotovu pri izlaganju fizičkom naporu poput planinarenja ili drugih sportskih aktivnosti gdje je i naša potreba za tekućinom veća (i do 4-5L dnevno!). Pod tekućinom ne mislimo na kavu, alkoholna i gazirana pića koja treba izbjegavati, kao i ona preslatka i prehladna pića. Osim vode, važno je nadoknaditi i znojenjem izgubljene mineralne soli jer njihov nedostatak u tijelu može izazvati toplinske grčeve i nesvjesticu - uvijek je dobro se prošetati po našim planinama sa zrnom soli", napisali su.

HGSS je pobrojao i intervencije koje su imali u nekoliko proteklih dana te su pozvali građane da stave dodatnu bocu vode u ruksak. Trenutno se odvija i akcija na području južnog Velebita. Dvije osobe ostale bez vode i u dehidriranom su stanju.

I 28.7. tri strana državljana zatražila su pomoć dežurnih HGSS spašavatelja u NP Paklenica. Famozna staza preko zaseoka Tomići ponovo se pokazala opasnom za nepripremljene planinare. Zalihe vode koje su ponijeli bile su dovoljne za polovicu staze. Od tri sata popodne do šest, kada je pozvana pomoć, bili su bez vode. U ljetnim uvjetima koji trenutno vladaju pravilo je da je potrebno gotovo litra vode na sat. Ponavljamo da na ovoj stazi nema hlada i ne postoje izvori vode za nadopunu.

Foto: HGSS

Nakon što jedan od posjetitelja više nije mogao zbog dehidracije i iscrpljenosti nastaviti druga dvojica su krenuli po pomoć. Dolaskom do parkirališta zatražili su pomoć djelatnike Parka koji su alarmirali dežurne spašavatelje HGSS Stanice Zadar. Spašavatelji stižu do osobe nakon 15 min. Nakon okrepe rehidracijskom otopinom osoba se uspijeva, uz pomoć spašavatelja, sama spustiti do parkirališta.

Zatim je 30.7. stigao i poziv s otoka Paga da je dan prije nestala starija muška osoba, hrvatski državljanin. Osoba je posljednji put viđena oko 19:00 na putu prema plaži. Pokrenuta je potraga kojoj su se priključili mještani, članovi lokalnog DVD-a i lučka kapetanija. Kako osoba tog dana nije pronađena, sljedeće jutro pozvana je i HGSS Stanica Zadar. Odmah na teren izlazi zapovjedno vozilo međutim stiže dojava da je osoba pronađena živa i da je u tijeku medicinsko zbrinjavanje.

Danas 31.7. odmah iza ponoći na dežurni telefon HGSS Stanice Zadar stiže poziv putem Centra 112. Mještanin Novigrada upao je u jamu koja se nalazi u blizini naselja. Policija, vatrogasci i HMP koji su već na terenu traže pomoć HGSS-a pri izvlačenju unesrećenog sa dubine od dvadesetak metara. Na teren izlazi šest spašavatelja. Vatrogasci su već upakirali osobu u nosila pa je, nakon što su spašavatelji pripremili sidrište, odmah krenulo izvlačenje osobe iz jame. Već nakon 10 minuta osoba je predana HMP. Akcija završava u 1:30.