HGSS-ovci spašavali turisticu s Biokova, odmah su primijetili što je imala na nogama

U još jednom u nizu spašavanja koje je odradio HGSS u nedjelju spašena je strana planinarka koja se u planine zaputila u neadekvatnoj odjeći i obući, s nedovoljno vode i hrane, te koja je uz to bila i loše informirana o planinarskoj stazi. Dojavu je HGSS stanica Makarska zaprimila oko 14:30.

"Odmah po dojavi alarmirani su svi spašavatelji Stanice, uključujući one koji su sudjelovali na osiguranju triatlon utrke BLUE RED GREEN LAKE u Imotskom. U koordinaciji sa Centrom 112 spašavatelji dolaze do točne lokacije nesreće. Prvi do unesrećene pristižu u 15:22 sati.

Nakon što su zbrinuli unesrećenu koja je bila dehidrirana, dezorijentirana i iznemogla, uz njihovu pomoć krenulo se u spuštanje. U 15:58 sati unesrećena je dovedena do vozila HGSS-a, te kako nije bilo potrebe za hitnom medicinskom pomoći, spašavatelji su istu otpratili do njenog smještaja. U akciji je sudjelovalo 12 spašavatelja HGSS stanice Makarska", izvijestili su iz HGSS.

Još jedan put apelirali su na sve građane "da budu odgovorni i ne podcjenjuju majku prirodu, a pogotovo ne planinu."