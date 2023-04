VIDEO HGSS-ovcima treba nekoliko sati hodanja do unesrećenih. Jedna osoba u teškom je stanju

HGSS, stanica Gospić, objavio je da na području Šugarske dulibe dvoje stranih državljana, planinara, treba njihovu pomoć, ali još nije došlo do epiloga. Kako smatraju HGSS-ovci, po onome što im je rečeno, najvjerojatnije su se planinari otrovali hranom.

– Naš je tim od osam spasioca krenuo prema lokaciji nakon što smo dobili njihov poziv u pomoć. Ne znamo točno u kakvom su stanju, no po onome što su nam ispričali, imaju simptome nalik na one nakon trovanja hranom.

Oni su u planinarskom skloništu prenoćili i vjerojatno htjeli krenuti dalje po toj planinarskoj stazi, no zbog lošeg stanja nisu mogli. Tek kada naš tim dođe do njih, znat ćemo točno o čemu je riječ i jesu li fizički sposobni krenuti sa spasiocima dolje ili ćemo im morati pomagati u tome. Činjenica je da je vjetar na Velebitu iznimno jak, olujan, zato helikopterski transport nije moguć. Naši će spasioci, ako dvojac neće moći hodati, upotrijebiti nosila, tako da ćemo ih na nosilima, pješice spuštati do prve ceste gdje će biti vozila.

U pripravnost su stavljene ostale stanice zbog velike udaljenosti i teško prohodnog terena. Naime, spasiocima treba oko 2,5 do tri sata hodanja do lokacije gdje su planinari. S obzirom na to da su krenuli odmah po dojavi, vjerujem da će poslije podneva biti kod njih – kazao nam je Josip Brozičević, pročelnika HGSS-a Hrvatska i prvi čovjek GSS-a Gospić čiji su pripadnici krenuli na Velebit po unesrećene planinare koji se nalaze na nepristupačnom terenu, a još uvijek ima i snijega.

Oni su se uputili, kazuju nam HGSS-ovci, po planinarskoj stazi koja vodi od Baških Oštarija prema Paklenici, a na mjestu gdje su javili da su stacionirani, Šugarske dulibe, planinarsko je sklonište gdje su vjerojatno prenoćili. Trovanje hranom možda je uzrok njihovih tegoba; hranu su vjerojatno imali sa sobom, no postoji mogućnost da su konzumirali i nešto od hrane koju su zatekli u skloništu, a koja, ako nije konzervirana, može biti kvarljiva. No, kako su nam rekli HGSS-ovci, je li to uzrok njihove slabosti bit će poznato tek kada dođu do njih i doznaju iz prve ruke što se dogodilo.

Članovi Gorske službe spašavanja uputili su se na Velebit, stižu u pomoć planinarima. U pomoć kolegama iz Gospića stigli su i HGSS-ovci iz Zadra, Karlovca, Ogulina i Šibenika. Jedna je osoba u teškom zdravstvenom stanju i morat će biti transportirana.

