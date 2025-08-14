Netanyahu: U povijesnoj sam i duhovnoj misiji stvaranja “velikog Izraela”

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da će Izrael dopustiti stanovnicima pojasa Gaze da, ako žele, napuste teritorij pogođen ratom dok istodobno vodi pregovore o njihovu preseljenju u Južni Sudan. U intervjuu za izraelski TV kanal i24 Netanyahu je istaknuo da želi ostvariti viziju američkog predsjednika Donalda Trumpa o “dobrovoljnoj migraciji” Palestinaca, naglašavajući da je, prema njegovu razumijevanju zakona rata, ispravno omogućiti stanovništvu da se skloni prije nego što započne vojna intervencija protiv onih koji ostanu.



Kritiziraju Von der Leyen