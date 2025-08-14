Naši Portali
ŽELI I DIJELOVE JORDANA, LIBANONA, SIRIJE I EGIPTA

Netanyahu: U povijesnoj sam i duhovnoj misiji stvaranja “velikog Izraela”

storyeditor/2025-08-13/2025-08-08T113859Z_297434695_RC2X2GAHMVF6_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA.JPG
Reuters/Pixsell
Autor
Hassan Haidar Diab
14.08.2025.
u 18:52

Izraelski premijer Netanyahu vodi pregovore o “humanom” preseljenju Palestinaca iz Pojasa Gaze u Južni Sudan

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da će Izrael dopustiti stanovnicima pojasa Gaze da, ako žele, napuste teritorij pogođen ratom dok istodobno vodi pregovore o njihovu preseljenju u Južni Sudan. U intervjuu za izraelski TV kanal i24 Netanyahu je istaknuo da želi ostvariti viziju američkog predsjednika Donalda Trumpa o “dobrovoljnoj migraciji” Palestinaca, naglašavajući da je, prema njegovu razumijevanju zakona rata, ispravno omogućiti stanovništvu da se skloni prije nego što započne vojna intervencija protiv onih koji ostanu.

Kritiziraju Von der Leyen

Ključne riječi
Veliki Izrael preseljenje Gaza netanyahu

