HDZ-u i SDP-u jednak broj mandata kao i 2020.

Druga izborna jedinica ostala je bez Koprivnice, što ide na ruku HDZ-u jer je u tom gradu tradicionalno jak SDP s Mišelom Jakšićem kao gradonačelnikom. Kako bi se to prekrajanje granica moglo odraziti na rezultate izbora, pokazuje istraživanje CroElecto koje je agencija “2x1 komunikacije” od 4. do 6. travnja provela u toj izbornoj jedinici koja pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske županije, dio Koprivničko-križevačke i Zagrebačke županije te istočni dio Grada Zagreba.

HDZ zadržava prvo mjesto, njegovu bi koaliciju biralo 35,5 posto ispitanika, a SDP-ovu koaliciju 25 posto. Koaliciju Most-Hrvatski suverenisti biralo bi devet posto, a zatim slijedi gužva: Možemo ima 6,5 posto podrške, a Domovinski pokret i Fokus po 5,75 posto. Ispod praga su Socijaldemokrati (1,50 posto), Umirovljenici zajedno (0,75 posto), HSP i Ivan Pernar (po 0,50 posto) te Radnička fronta i Odlučnost i pravednost (po 0,25 posto). Neodlučnih je 8,75 posto ispitanika.

Prevedeno u izračun mandata, HDZ-ova koalicija dobila bi šest, SDP-ova četiri, a Most – Hrvatski suverenisti, Možemo!, Domovinski pokret i Fokus po jedan mandat. Istraživanje je provedeno telefonski na uzorku od 400 ispitanika uz mogućnost pogreške od 4,9 posto.

Kao i prije četiri godine, listu HDZ-a i partnera predvodi predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković koji je u intervjuu Večernjem listu rekao da su izmjene izbornih jedinica dovele do nešto povoljnije strukture kad je u pitanju potpora HDZ-u i očekuje da će u najmanju ruku ponoviti rezultat s izbora 2020. godine. Vjeruje da mogu dobiti i veći postotak glasova, no vidjet će se kako će se to odraziti na broj mandata. SDP na izbore izlazi s listom koju predvodi bivši ministar financija Boris Lalovac. Na njoj je i Anka Mrak-Taritaš, a Bojan Glavašević će s 14. mjesta pokušati skupiti dovoljno preferencijalnih glasova. Lalovac kao prioritete navodi borbu za umirovljenike.

Listu Možemo! predvodi zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec koja se oslanja na iskustvo koje ta platforma ima u upravljanju Gradom Zagrebom. Most i partnere vodi Nino Raspudić koji ističe da su bili najaktivniji saborski klub. Žele da građani što više sudjeluju u odlučivanju o budućnosti zemlje, pa će, kazao je, smanjiti broj potpisa za referendum i uvesti e-peticije. Na listi Domovinskog pokreta prvi je vukovarski branitelj Tomislav Josić koji kao prednost ističe to što su ljudi na listi bez afera, dok listu Fokusa i Republike vodi bivši ministar turizma Damir Bajs.

HDZ je prije četiri godine osvojio 34,2 posto i šest mandata. SDP na čelu s nositeljem Rajkom Ostojićem dobio je 24,5 posto i četiri mandata, DP Miroslava Škore sa Škorom na prvom mjestu 13,5 posto i dva mandata, a po jedan mandat uspjeli su tada osigurati Most s Ninom Raspudićem (7,9 posto) i Možemo s Vilimom Matulom (5,5 posto).

Analitičarka Ankica Mamić kaže da prvih tjedan dana kampanje ništa previše novog nije donijelo u 2. izbornoj jedinici. Nitko nije uspio nametnuti svoje teme i narativ. I dalje je prisutan "Milanovićev efekt" koji, smatra, najviše utječe na izborna predviđanja. SDP-ova kampanja tom efektu ne pridonosi.

- I dalje se odlučuje između dvije jake opcije. Nekoliko stranaka koje su na pet ili šest posto i plešu oko praga mogu ostati bez mandata zbog D'Hondta ili ga mogu dobiti – kaže Mamić. To što SDP-ovu listu sad predvodi Boris Lalovac, ne mijenja, smatra, puno na stvari. - Nažalost, to nije važno. Nije važno tko nosi koju listu, važni su samo Milanović i Plenković – zaključuje.

