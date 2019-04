HDZ-ovi kandidati u Čakovcu: EU izbori su na neki način i lokalni

Kandidati s liste HDZ-a za Europski parlament u nedjelju su posjetili Čakovec gdje su se družili s građanima, a kasnije posjetili i čakovečki Stari grad, a prvi na listi Karlo Ressler poručio je kako u gradovima i mjestima diljem Hrvatske žele vidjeti i posjetiti projekte financirane EU novcem i na taj način pokazati koliko su lokalni projekti povezani s europskim.

"Zbog toga su i izbori za EU parlament na neki način i lokalni izbori", istaknuo je Ressler poručivši da je u temelju programa HDZ-a i tradicija tj. želja za promoviranjem hrvatskog identiteta, naše povijesti i naše kulture.

"Priprema Hrvatske za Europu nove generacije vidi se u Međimurju, uspješnom kraju vrijednih ljudi", istaknuo je te izrazio nadu da će tijekom sljedećih dana kroz posjete diljem zemlje vidjeti ne samo to već i mogućnost nadogradnje tradicije kroz pripremu za tehnološke promjene, kao i pripremu Hrvatske za uspješno poslovanje i poduzetništvo.

Ressler: Dolazak Angele Merkel i Manfreda Webera šalje poruku europskog zajedništva i zajedništva unutar EPP

O najavljenom dolasku Angele Merkel 18. svibnja na predizborni skup HDZ-a, Ressler je rekao da će to biti snažna podrška kampanji, ali i prilika za slanje šire europske poruke. "Bit će to i jedna od rijetkih posjeta kandidata za predsjednika Europske komisije Manfreda Webera, a samim time i snažna podrška svemu što radi HDZ", rekao je i dodao da osim hrvatskih birača, to prepoznaju i izvan granica Hrvatske.

Dodao je kako se prepoznaje sve što radi predsjednik Vlade u upravljanju zemljom, ali i strankom. "U Zagrebu ćemo poslati poruku europskog zajedništva i zajedništva unutar Europske pučke stranke", poručio je. Također, izrazio je zadovoljstvo prepoznatljivošću kampanje te dodao da jako puno razgovaraju s biračima jer žele dvosmjernu komunikaciju.

Glavak: Znamo zastupati hrvatske i lokalne interese

Peta kandidatkinja na HDZ-ovoj listi za Europski parlament Sunčana Glavak rekla je da joj je bila čast u Čakovcu ugostiti kolege i dodala kako su izabrali čakovečki Stari grad za mjesto obraćanja medijima i javnosti kako bi poslali poruku o važnosti kulture i identiteta. Podsjetila je da je za sveobuhvatnu rekonstrukciju Starog grada Ministarstvo kulture izdvojilo 34 milijuna kuna te istaknula da će obnovljeni Stari grad dati dodatnu vrijednost kulturnoj i turističkoj promociji Čakovca.

Na pitanje zašto bi Međimurci glasali za listu HDZ-a, odgovorila je da je povezana politika definirana u programu i da su na listi stručni ljudi koji znaju kako zastupati hrvatske interese u EU parlamentu, ali i regionalne interese, u konkretnom slučaju - interese Međimurja. O školovanju mladih ljudi za strukovna zanimanja rekla je kako treba ulagati u ljude i zanimanja koje hrvatsko gospodarstvo treba te istaknula da aktualna politika ide u tom smjeru, ali da je to proces koji traje.

U pratnji kandidata bio je i ministar gospodarstva Darko Horvat koji je podsjetio na projekte u Međimurju koji su većinom financirani novcem Europske unije: dogradnja Županijske bolnice u Čakovcu, četiri zaobilaznice vrijedne 200 milijuna kuna i 40 milijuna kuna vrijedna poduzetnička infrastruktura na četiri lokacije.

"Ako netko pita zašto nam treba Europska unija, ovi projekti daju najbolji konkretan odgovor“, poručio je Horvat. Osvrnuo se i na stavljanje Čakovčanke Sunčane Glavak na listu HDZ-a rekavši kako je međimurski HDZ ponudio svog najboljeg kandidata za kojeg je siguran da će u Europskom parlamentu svojim radom, osim hrvatskih, braniti i interese sjeverozapada zemlje.

Ministar Horvat o Bernardićevu potpisu za referendum "67 je previše": Politikantskih poteza bit će još

Zamoljen za komentira to što je predsjednik SDP-a Davor Bernardić potpisao referendumsku inicijativu "67 je previše", Horvat je rekao da će politikanskih poteza u ovaj kampanji sigurno biti.

"I kolega Bernardić i kolega Maras imali su prilike to napraviti puno ozbiljnije i puno transparentnije u trenutku kada su vodili hrvatsku Vladu. Sve ono što su tada propustili napraviti ili nisu htjeli napraviti teško će nadoknaditi u jeku ove kampanje", rekao je ministar Horvatte dodao kako je analitika ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića jedini način da se mirovinski sustav izvuče iz problema. HDZ-ovi kandidati u nedjelju će posjetiti i gradilište Dječjeg vrtića u Maloj Subotici te Grad Prelog.

HDZ-ov predizborni skup