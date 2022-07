Uhvaćen u krađi pa izašao iz stranke: 'Ako ne maknete tekst u roku od pola sata, tužit ću vas! Ja nisam javna osoba'

Niti danas, drugoga dana kako je javnosti postalo poznato da je Karlovčanin Stjepan Turković, dugogodišnji član HDZ-a i aktualni savjetnik direktora ŽUC-a sa sinom Mijom u utorak predvečer krenuo u krađu armature u karlovačkom naselju Turanj gdje i stanuje, ne stišavaju se reakcije na ovaj slučaj.

Kako smo pisali, policija je jučer objavila da je, postupajući prema primljenoj dojavi, a zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe u pokušaju provela kriminalističko istraživanje nad dva muškarca u dobi od 64 i 31 godinu. Njih, naime, sumnjiči da su u večernjim satima 5. srpnja s gradilišta u Jelašima u Karlovcu pokušali otuđiti armaturne šipke.

Protiv osumnjičenih će zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe u pokušaju nadležnom Državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava – kazali su u policiji.

Ubrzo se među Karlovčanima pročulo da se radi o ocu i sinu Turković, a u otkrivanju identiteta svakako je pomogla činjenica da su čitatelji KAportalu poslali i fotografije kradljivaca u akciji.

Ako u roku od pola sata ne maknete tekst, vidjet ćemo se na sudu, jer ja nisam javna osoba i nemate pravo objavljivati moje fotografije – kazao je to Stjepan Turković glavnom uredniku KAportala nakon što je na tom portalu objavljen tekst sa njihovim imenima, ali i fotografijama gdje se vidi njihov automobil, prikolica s natovarenom armaturom i sam Mijo Turković.

O tome kako im je S. Turković prijetio sudskom tužbom, piše urednik KAportala u članku gdje navodi da je Turkovića pitao zašto smatra da nije javna osoba, obzirom da je u trenutku počinjenja bio član HDZ-a, tada i zadnjih 30 godina, na što Turković odgovara kako je iz stranke izišao.

To je, naime, točno, izišao je iz stranke jučer, tek nakon što je u javnost procurio podataka da je zatečen u krađi armaturne grade s gradilišta obilazne Turnja, mjesta u kojem živi. Time je preduhitrio i vodstvo županijskog i gradskog HDZ-a koje mu je već napisalo zahtjev za bezuvjetnim isčlanjenjem iz stranke. Ipak, bez obzira na sve to, šteta je stranci nedvojbeno nanesena, kazneno je djelo, kako ga je i policija okarakterizirala, počinio kao istaknuti član HDZ-a, stranke koja je na vlasti u Karlovcu dugi niz godina, u Županiji od formiranja iste.

Stjepan Turković u HDZ-u je od početka, u međuvremenu je napredovao u karijeri, ali i u obrazovanju, bio je gradski, županijski vijećnik, direktor gradske tvrtke Zelenilo, jedno vrijeme prvi čovjek NK Karlovca, pa direktor Županijske uprave za ceste, a zahvaljujući činjenici što si je pred istek mandata kao v.d. ravnatelj ŽUC raspisao natječaj i jedini se na njega i javio, postao je savjetnik direktora ŽUC-a.

Karlovačka je oporba ovaj njegov potez okarakterizirala kao neviđeno kokošarenje, a najglasniji su bili iz SDP-a i Možemo! Karlovac.

''Da je netko od HDZ-ovaca uhvaćen u krađi stvarno nije nikakva novost, ali da se krade ovako bezočno, da se u „po bijela dana“ tovari armaturno željezo s gradilišta zaobilaznice Turnja i da to radi istaknuti karlovački HDZ-ovac, zajedno sa svojim sinom, takvo kokošarenje, čini nam se, još nismo vidjeli.

Ta kleptomanija kod HDZ-a ne preže ni od čega. U početku su se pokrala zdrava poduzeća u privatizaciji, onda se kralo iz proračuna, državnog i inih lokalnih, što za strančicu što za sebe same, pa se prešlo na europski novac, a sada... armatura s gradilišta. Pored toga svi se redom fino uhljebili do koljena sedmog, pa valjda sada, eto, iz hobija kradu. Od sebe i svojih sugrađana. Past će sada kojekakve isprike uz standardnu mantru: “Nitko nije kriv dok mu se to ne dokaže!“. A nama će reći partija i tuži i sudi - unaprijed.

Kaj god ekipo iz HDZ-a. Mičite šape s javnog novca i naše, hrvatske, imovine. I nemojte se pitati poput vašeg pravomoćnog osuđenog i utamničenog šefa (I.S. 69): “Pa gdje su ti HDZ-ovi lopovi? Zašto nisu u zatvoru?“. Tu su oni među vama, samo čekamo vijesti da vidimo tko je sljedeći na redu – napisala je Dragica Malović, predsjednica GO SDP Karlovac. Nisu ih Štedjeli niti iz Možemo! Karlovac.

- U posljednjih godinu dana, otkada smo županijski i gradski vijećnici, u nekoliko smo navrata govorili i upozoravali o brojnim aferama u čijem središtu je bio „ugledni” karlovački HDZ-ovac, gospodin savjetnik u ŽUC-u, nekadašnji direktor gradskih i županijskih institucija, uvaženi član Školskog odbora…koji eto danas puni stupce nacionalnih medija zbog krađe armature na gradilištu turanjske obilaznice! O njemu smo pisali, propitivali na sjednicama Županijske skupštine, na Gradskom vijeću, prijavljivali raznim inspekcijama…

Govorili smo o velikim problemima u radu Županijske uprave za ceste, o zapošljavanju, o mešetarenju s nekretninama, o enormnim donacijama HDZ-u. Pisali smo o samozapošljavanju gospodina Turkovića kada je kao ravnatelj otvorio savjetničko mjesto na koje je zaposlio sam sebe. Radili smo prijave inspekcijama, a vezano i za nezakonito nasipavanje zemljišta u vlasništvu ovog ljubitelja građevinskog otpada i armatura. I ništa od svega toga ni gradskim ni županijskim službama i vodstvu HDZ-a nije bilo problematično. Dapače, napredovanje je bilo nezaustavljivo.

Tek nakon što je HDZ-ova dugogodišnja uzdanica (a i njegov sin također) ulovljen u očiglednoj krađi, stvar je riješena promptno. Naime, HDZ ga se odrekao preko noći !!! Očito i prije nego što je ostatak svijeta za još jednu sramotu ove stranke saznao! A ako smo mi u samo godinu dana od kada se intenzivno bavimo županijskom i gradskom politikom uočili i prijavili ogroman broj afera gospodina Turkovića, uključujući i sumnjive donacije HDZ-u, pitamo se je li moguće da čelnici vladajuće stranke, koja ga se sada ekspresno odriče, nisu nikad prije sami primijetili ili pak načuli ili istražili eventualne nepravilnosti za koje bi ovaj gospodin u svojoj prebogatoj direktorskoj i ravnateljskoj karijeri bio odgovoran? Je li zbilja moguće da se situirani savjetnik u ŽUC-u po prvi puta odlučio učiniti nešto nezakonito tek na kraju karijere?

I tako, ovo je slučaj u nizu u kojem HDZ otkriva pravo lice. I to na svim razinama: od ministarskih vinskih podruma i „fensi” etiketa, županijskih i gradskih moćnika do bijednog lokalnog kokošarenja. Kada ponovo kažu da nema novaca – za kvalitetno održavanje dječjih igrališta, redovitu košnju trave, uređenje ili proširenje gradskog kupališta, rekonstrukciju mosta, rekonstrukciju škola…uvijek treba podsjećati da će novaca biti dovoljno samo kada s rukom na srcu prestanu potkradati vlastite građane! - stoji u priopćenju Možemo! Karlovac.

