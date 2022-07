UŽIVO Beroš ostaje ministar, Grmoja slučajno glasovao protiv. Jandroković: 'Jel opet HDZ kriv?'

Sabor danas započinje sjednicu glasovanjem o raspravljenim prijedlozima zakona te o prijedlogu 32 oporbena zastupnika da se ministru zdravstva Viliju Berošu izglasa nepovjerenje.

Premijer Andrej Plenković poručio je u srijedu iz Hrvatskog sabora da ministar zdravstva Vili Beroš, čiji opoziv oporba traži treći put, ima njegovu punu potporu.

Tijek događaja:

10:37 - Ministar zdravstva Vili Beroš danas je po treći put "preživio" na ministarskom mjestu jer je Sabor glasanjem odbio prijedlog 32 oporbena zastupnika da se Berošu izlasa nepovjerenje.

Naime, za ministrov opoziv glasao je 51 zastupnik, dok je protiv Beroševe smjene bilo njih 78. Iako je ovakav ishod bio očekivan, nakon glasanja sabornicom se prolomio smijeh jer je Mostov Nikola Grmoja odmah reagirao kazavši da je on krivo glasao, odnosno da je njegov glas otišao na krivu stranu. Opravdao je to "krivom karticom".

No, unatoč Grmojinu pojašnjenju predsjednik Sabora Gordan Jandroković kazao mu je da njegov glas ostaje tamo gdje je prvotno i zabilježen.

- Jel opet HDZ kriv? - upitao je kroz smijeh Gordan Jandroković.

Foto: Youtube screenshot

10:35 - Stjepo Bartulica (DP) osvrnuo se zdravstveni sustav te ustvrdio kako ''Beroš nije stao u obranu medicinskih sestara i liječnika'' te da je on ''premalo napravio''.

10:33 - Željko Reiner (HDZ) kazao je kako se o opozivu diskutiralo oko 10 sati.

- Začudilo me da tijekom te rasprave dobar dio vremena bilo je tek nekoliko zastupnika od njih 32 koji su zatražili njegov opoziv. Neki nemaju pojma o stvarima koje govore, poput o donatorima organa. Govorilo se o problemima i koji ne postoje samo za vrijeme Beroša - kazao je.

Zatražene su dvije povrede poslovnika, a zatražili su ih Željka Marić te Krešo Beljak.

10:31 - Stanku je zatražio i Peđa Grbin (SDP).

- Razmislite svojom glavom, ali vi to nećete učiniti. Vi ćete se hvaliti kako ste branili Beroša, kao što ste branili i Kuščevića, Tolušića ili Žalac. To što ste vi obranili dobrog vojnika Beroša, neće promijeniti stanje zdravstva u Hrvatskoj. Ženama Hrvatske neće se osigurati njihova prava, a gubici će se i dalje gomilati. Vaša stranačka stega je svaki puta bila uvijek jača od toga, ali znajte da ono što radite danas građanima ove zemlje nanosi štetu - kazao je.

10:28 - Krešo Beljak (HSS) kazao je kako je veliki problem trgovanje organima u Hrvatskoj.

- To se događa usred Zagreba. Ti bubrezi su kupljeni, a jedan od donora je bila osoba koja ima nekoliko djece i s Kosova je, a bila je osoba graničnih intelektualnih sposobnosti. To je nešto što se ne smije događati u Hrvatskoj - kazao je.

10:26 - Davorko Vidović zatražio je stranku u ime Kluba Socijaldemokrata.

- Mi ćemo svakako biti za ostavku Beroša. Mi smo krajnje nezadovoljni upravljačkom paradigmom. Ako se u zadnjih šest godina ministri mijenjaju kao na traci, pune zatvore i bahati su, mogli bismo zatražiti smjenu bilo kojega ministra u ovoj Vladi. Ovdje se radi o nečemu sasvim drugom. 'Ministar Beroš je problem za sustav' - to je način na koji zamagljujemo suštinu problema - kazao je.

10:20 Sandra Benčić također je zatražila stanku, kao i Željko Sačić.

- Ovaj prijedlog o opozivu je nepotpun. Nisu se dotaknuli upravljanje krizom u pandemiji. Utrošeni su ogromni novci za nabavu cjepvia koje nije polučilo rezultate - kazao je.

Foto: Youtube screenshot

10:18 - Anka Mrak Taritaš kazala je kako se radi o trećem prijedlogu za opoziv.

- Ministar prvo mora gledati na korist naših sugrađana. Ja vas pitam, tko je zadovoljan radom zdravstva? Da nije tragično, bilo bi smiješno. Nema niti jedne udruge liječnika koja bi stala iza Beroša. To bi trebao biti znak premijeru da je u sustavu zaista nešto trulo. Kad ne zna riješiti problem, onda kaže da će to riješiti liječnici obiteljske medicine, a način na koji se ponašao u slučaju Čavajda je nešto što će ostati u analima hrvatske stvarnosti - kazala je.

10:15 - Kreće glasovanje prijedloga o pokretanju nepovjerenja Viliju Berošu.

10:04 Započela je sjednica Sabora, a uvodnu riječ imao je presjedavajući Gordan Jandroković.

- Dobio sam pismo zastupnice Benčić. Ja ću to najoštrije osuditi, taj govor Ante Prkačina je bio neprimjeren i pozivam sve da to ne čine. Kolega Reiner je napravio sve po poslovniku, pregledao sam snimke, ali Benčić je tražila da ga sankcioniram no to je nemoguće. Opomene su dane, a sankcija je i ono što je izgovoreno. Osuda, neprimjereno i neprihvatljivo - kazao je na početku.

Podsjetimo, Saborski HDZ u srijedu je odbacio prozivke oporbe na račun ministra zdravstva Vilija Beroša, a njen prijedlog da mu se iskaže nepovjerenje ocijenio površnim, s druge strane oporba ustrajava da je pod Beroševim vodstvom ionako zapušteno zdravstvo krenulo u rapidno propadanje.

„Prijedlog oporbe je površan, izgleda kao da je netko nekritički prikupio naslovnice raznih portala i potpuno neupućen u tematiku samo pokušava nanijeti štetu ministru i Vladi, kazao je akademik Željko Reiner (HDZ) u maratonskoj raspravi o prijedlogu 32 oporbenih zastupnika da se Berošu iskaže nepovjerenje.

>> VIDEO Tolušićevo vino zove se Anđeo s greškom, možete ga kušati za 125 kuna