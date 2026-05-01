Komentari
Poslušaj
'JEDINO MI PRIČAMO O TOME'

Šef najveće oporbene stanke u Hrvatskoj ima plan: 'Tražimo skraćivanje radnog tjedna'

Zagreb: Siniša Hajdaš Dončić o dočeku rukometaša
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Žaklina Jurić/Hina
01.05.2026.
u 15:41

Socijaldemokratska partija Hrvatske predlaže skraćivanje radnog tjedna i primarnu raspodjelu u poduzećima, nudeći novi ekonomski dogovor koji se temelji na jačanju produktivnosti, poručio je u petak predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u Trogiru čestitajući građanima Praznik rada. Naglasio je da Praznik rada nije samo praznik prošlosti, praznik sjećanja na borbu radnika nego i praznik koji bi trebao biti svjetionik i u Hrvatskoj za poboljšanje radnih uvjeta i za skraćivanje radnog tjedna, a to je, kaže, ono što SDP priča jedini u Hrvatskoj.

Hajdaš Dončić rekao je i da se SDP zalaže i za uključivanje sindikata u puno upravljanje poduzeća u Hrvatskoj te dodao da za SDP - nije radnik samo onaj koji radi u tvornici nego i ribar i mali poduzetnik, osoba koja naporno radi i zarađuje, koja se bori svaki dan. "Za tu stranku sigurno nisu radnici oni, ili vlastodršci, koji popuštaju krupnom kapitalu i ekstra profiterima već je to neka druga politička opcija". 

 SDP zato, kazao je, nudi novi ekonomski dogovor u Hrvatskoj koji se bazira na jačanju produktivnosti, na ekstra profitu za osobe koje imaju ime i prezime. Govorim o pravnim i fizičkim osobama koje su poticale inflaciju u Hrvatskoj i nisu reagirali. To su poslovne banke, telekomi, trgovački lanci i jedna fizička osoba, a to je Andrej Plenković. Za to se SDP bori i zalaže - da čovjek ne može biti roba, te da nije sve kapital i nije sve za prodaju, kazao je Hajdaš Dončić. Upitan za prava radnika, odgovorio je da se u malom dijelu poduzeća poštuju prava radnika, kao i radno vrijeme, te da ne treba sve gledati kroz povećanje plaća nego i zadovoljstvo u poslu. Zato i predlažemo drugačiju primarnu raspodjelu u poduzeću jer nije bila nikada veća razlika između osobnog dohotka i kapitala koji se izvlači iz Hrvatske, naglasio je.

Za izbore ustavnih sudaca je podsjetio da su rekli kako ne valja model njihova izbora i da neće dopustiti Plenkoviću "da po svom modelu zavlada svim institucijama u zemlji". Za premijera je rekao i da se ne može dogovoriti s predsjednikom Zoranom Milanovićem o veleposlanicima, o šefu SOA- e i o mnogim drugima stvarima, te da uvijek prebacuje krivnju na nekog drugog.

"To tako ne može. To neće proći. Par puta sam zvao Plenkovića na dijalog koji je baziran na činjenicama i argumentima. Jedan čovjek u Hrvatskoj ne može i ne smije odlučivati o hrvatskoj vanjskoj politici jer se događaju velike promjene. Tu je pitanje Ukrajine, zemalja Balkana. Ne može Hrvatska biti talac jedne osobe koja ima vlastite ambicije vjerojatno u Europskom vijeću. To je stvar za Sabor i za dijalog. Pozvao sam ga i da razgovaramo o simbolima koji opterećuju hrvatsku prošlost. I taj razgovor je odbio. Nudimo rješenja i ponudili smo saborsku raspravu, ali je sve odbio jer se ne osjeća dominantan", ustvrdio je Hajdaš Dončić.

Za inflaciju je kazao da je "Plenkovićeva", a da su građani prepušteni maloprodajnim stranim trgovačkim lancima koji mogu definirati cijenu kako žele.

Ključne riječi
Siniša Hajdaš Dončić praznik rada SDP

Komentara 7

Pogledaj Sve
RO
Roary1
15:55 01.05.2026.

Zašto se ovima iz SDP-a stalno daje prostor u medijima kao da su relevantni, a sve što znaju je pljuvati po vladi i obećavati nešto što neće provesti. Imali su priliku dva puta vodit Hrvatsku i oba puta je bila katastrofa.

FM
fmica
16:15 01.05.2026.

hahahaha... prije par mjeseci je pričal o reindustralizaciji hrvatske....

SP
Spezzi
16:46 01.05.2026.

Jos nisu rekli tko bi radio u toj marksističkoj drzavi iz koje bi pobjegli mrski kapitalisti i da li su ideju kupili na Kubi il Sj. Koreji?

