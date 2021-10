HDZ-ov načelnik o udaranju migranata: 'Neka mlate, i ja sam nekada na paši krave tukao'

Potpredsjednik Vlade i ministar Davor Božinović potvrdio je u četvrtak da će nekolicina policijskih službenika koji su bili uključeni u slučaj premlaćivanja migranata na granici, biti sankcionirani.

"To je u svakom slučaju neprihvatljivo ponašanje, ali ga ne bih vezao isključivo uz suzbijanje ilegalnih migracija. To je neprihvatljivo ponašanje policijskog službenika u bilo kojoj situaciji, bilo na stadionu ili nekoj drugoj intervenciji", rekao je u petak Božinović.

Nakon što je portal Kutina info objavila tu vijest, HDZ-ov načelnik Dražen Pavlović ostavio je komentar na Facebooku te napisao: "Samo neka mlate! I ja sam nekada na paši krave tuko jer marva ide u kvar sve dok ne dobije...".

U razgovoru za 24 sata Pavlović je prvo istaknuo da je to lokalni portal gdje se "zezaju", a potom je nastavio: "Slušajte, ako netko tri puta hoće ući negdje gdje ne smije ući, a kako ćeš ga spriječiti? Mislim to je definitivno tako. Kako mu možeš reći lijepo, gle nemoj ići. Moraš ga prepratiti nekamo gdje treba i to je tako. Ja tako mislim".

Potom je upitan je li u redu da se migrante na granici tuče.

"Gledajte, ako ne možete drugačije, što mislite. Naravno da ne možete nekoga tko vam deset puta prođe preko granice i deset puta ga vraćate nazad...jednostavno nema drugog načina. Ne možete vi njima pisati zamolbe", kazao je i zaključio:

"Nema tu nasilja, gospođo ljudi rade svoj posao. Zbog čega oni nose te palice. Znači te palice imaju nekakav okvir. E sad taj okvir zakonski se može tumačiti na razne načine. Oni nisu tete u vrtiću, razumijete. Oni su policajci koji čuvaju granicu. Pogledajte što sam podijelio na Facebooku. Ne pada mi na pamet da bih ja išao u neku zemlju, tako preko nekakve šume ili rijeke, da bih ilegalno ulazio u neku zemlju i da bi prošao nekažnjeno. Pa ne može to tako".