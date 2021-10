'Dok gledamo kako mlate ljude na našim granicama, dobro bi bilo odgovoriti na jedno pitanje'

Rumboci. Neobičnog li imena za selo. A meni na spomen tog imena krene film u glavi. Nakon sati vijuganja kroz šume, planinska neasfaltirana cesta odjednom izbija na rub provalije u kojoj svjetluca, zeleni se i plavi Ramsko jezero. Nikada to ne bih vidio da me rat nije nanio na tu improviziranu cestu prema srcu Bosne u vrijeme kada su mirnodopske prometnice bile presječene i prekinute bojištima. Prolazio sam tamo u svaka doba dana i godine i nikada se na taj pogled nisam navikao toliko da bi me ostavio ravnodušnim. Na toj cesti, visoko iznad Ramskog jezera, nalaze se Rumboci.