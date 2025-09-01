Plenković: Ne treba zabranjivati kulturne festivale, ali kad sam vidio sadržaj tog organizatora kažem 'sori'

Nakon sudjelovanja na Bledskom sigurnosnom forumu, premijer Andrej Plenković dao je izjave za medije u Sloveniji. Kako je na panel diskusiji na pozornici spominjao da bi u Hrvatskoj danas bilo tijesno (50-50) na referendumu o članstvu u Europskoj uniji, naš ga je novinar upitao je li Hrvatska nazadovala u demokratskim standardima nakon ulaska u EU, i nazaduje li pod njegovom trećom Vladom koja je desnija nego prve dvije, na što je premijer odgovorio: „Hrvatska 2016. i Hrvatska 2025.? To, da je nazadovala kao članica Europske unije, može zaključiti samo netko tko nje potpuno neinformiran o onome što je Hrvatska danas".

"Po slobodi govora? Ja ne znam jel možemo biti slobodniji nego što jesmo. Neka mi bilo tko kaže što tko bilo kome uvjetuje, limitira, cenzurira... Vaš je kolega u istoj novini za koje vi radite danas napisao jednu kolumnu u kojoj je razobližio ovaj kolaž neistinitih informacija, gdje je realno rekao da Hrvatska nikad nije bila razvijenija, ljudi nikad nisu bolje živjeli, njikad sigurnija, nikad integriranija među najrazvijenije. Ali se permanentno nastoji kreirati neka atmosfera koja bi stvorila osjećaj dramatičnosti", rekao je premijer.

Dodao je da je histeriju i hiperventiliranje u hrvatskom društvu započeo Zoran Milanović.

- Ta jedna atmosfera netrpeljivosti koju je u hrvatskom društvu i na hrvatskoj političkoj sceni izvorno kreirao Milanović, u nekom drugom vremenu, prije mene, "ili mi ili oni", to vam je start polarizacije u hrvatskom društvu. Onda se nastavilo, bez iole osude lijevog političkog establishmenta, tu mislim na stranke, medije, kulturne djelatnike, umjetnike, kad se istolerirala teza "ili si čovjek ili si HDZ-ovac". Ne možeš ako si član HDZ-a u kafić u Rijeci, sjećate se toga? Gdje su bile osude, ja se ne sjećam toga? Zabrana Thompsonova koncerta u Puli. Dvostruki kriteriji - nastavio je Plenković.

- Ljevica se sad prepala 500 tisuća ljudi na koncertu u Zagrebu. I želi što? Proglasiti Hrvatsku 2025. da ide nekakvom povijesnom revizionizmu i fašizaciji. Oni si međusobno nabacuju te članke, jedan drugog komentiraju, jedan drugom daju razloga da o tome nešto govore, jer drugih tema nemaju. Nemaju jer je zaposlenost najveća u povijesti. Nemaju zato jer je nezaposlenost najniža u povijesti. Nemaju zato jer smo prošli sve krize, i Covid krizu, i obnovu od potresa, i energetsku krizu, držali socijalnu koheziju, ušli u Schengen i euro. Imamo najviši kreditni rejting. Turistička sezona će biti na kraju bolja nego lani. Trebale su cijene biti niže, ali to je u biti samoranjavanje hrvatskog turizma, odnosno nekih aktera u hrvatskom turizmu. A što se tiče Vlade, niti mi izazivamo revizionizam, niti promoviramo ustašluk, niti smo nešto posebno desni u smislu političke filozofije ove vlade u odnosu na ranije... Dakle, kažem jedno odlučno ne histerizaciji i hiperventilizranju brojnih aktera. I ovoj vašoj tezi, potpuno je razobličavam, a kamoli da nam atribuirate da je sad u Hrvatskoj gore nego kad smo ušli u EU - nastavio je premijer u podužoj izjavi za novinare. Pitali smo ga bi li ipak mogao imati neku pomirljiviju reakciju koja bi pomogla ublažiti društvenu klimu.

- Ne mogu imati pomirljiviju reakciju kad je cijeli lijevi politički establishment mene osobno proglasio odgovornim za puštanje nekakvog revizionističkog duha iz boce i sad bi ga ja kao trebao vratiti. Ajde malo "common sense". Tkon je odobrio koncert Thompsona u Zagrebu? Jel' Vlada odobrila. Grad, a tko vodi Grad? Koalicija Možemo i SDP-a. Prošlo je sigurnosno sve u redu zbog angažmana hrvatske policije - rekao je Plenković.

Pitali smo ga je li naknadno požalio zbog odlaska na generalnu probu večer uoči Thompsonova koncerta na Hipodromu, kada se slikao s pjevačem, što su mu kasnije mnogi u javnosti zamjerili.

- Ne, nije mi žao. Moja djeca jako vole njegove pjesme. Ljudi s kojima sam ja dobar vole njegove pjesme. Meni je kao premijeru bilo u interesu da vidim kako ide priprema za taj događaj - odgovorio je.

- Vi danas imate teze u javnosti, gdje se napada branitelje otprilike kao da su oni branili Srbiju, a ne Hrvatsku. Moram i to reći. Mislim, na čemu smo mi to sada? Kakva je to sad teza da u slobodnoj Hrvatskoj, koja počiva na Domovinskom ratu, se lakonski napada hvratske branitelje. Koga su oni branili? Što je tu poanta - zapitao se premijer.

- Što se tiče financiranja kulturnih organizacija, apsolutno nisam za nikakve zabrane. Država je tu za sve građane i svi imaju pravo na svoje projekte. Ja sam uvijek za umjetničke slobode. Ako postoje ljudi unutar tih krugova koji idu korak dalje s malo jačim provokacijama - to je na njima. Nitko do sada nije znao za festival u Benkovcu, a sada svi znamo"

Iskreno, do sada nisam čuo ni za tog redatelja ni za taj festival. Kada sam pogledao što taj organizator objavljuje iz godine u godinu, moram reći - sori, sori, ne slažem se ni s tonom ni sa sadržajem. Meni je to potpuno nebitno, kao i taj festival. Štoviše, apeliram na sve da takve festivale jednostavno ignoriraju. Od toga na kraju koristi imaju samo oni s ljevice, i to usred ljeta, kada nemaju što drugo raditi.“ „Humanitarna katastrofa koja se trenutno odvija u Gazi za nas je strašna tragedija i iskazujemo žaljenje svima koji su žrtve u toj tragediji.“

Na pitanje o jezivim grafitima upućenim piscu i autoru Miljenku Jergoviću, dodao je: „Mi smo osudili napade na gospodina Jergovića i uvijek ćemo ih osuđivati. Ali, morali smo kao Vlada reagirati i na njegovu ciničnu insinuaciju. Ako on smatra da su to učinili ministar i premijer, onda smo i mi odgovorili cinično - rekli smo da ja i ministar stavljamo hudice, idemo po noći i prijetimo. To je bila naša poruka.“