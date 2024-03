HDZ: Koalicija oko Grbina doživjet će debakl, a ukrali su i ime koalicije

HDZ je u srijedu prozvao novoformiranu koaliciju na čelu s SDP-om da je ime koalicije ukradeni slogan iz kampanje Kolinde Grabar-Kitarović za predsjedničke izbore, ocijenivši da će na parlamentarnim izborima "SDP i patuljci oko Peđe Grbina doživjet politički debakl".

"Ono što se jučer popodne dogodilo na Iblerovom trgu ukazuje na ono što cijelo vrijeme govorimo - da postoje dvije Hrvatske, jedna koju predvodi HDZ s koalicijskim partnerima i koja želi uspješnu Hrvatsku i, s druge strane, skup ljudi za koje mi govorimo da nemaju ni viziju, ni znanja, niti na kraju krajeva imaju lidera", ustvrdio je Goran Ivanović na konferenciji za novinare HDZ-a u Hrvatskome saboru, komentirajući dogovor 10 stranaka koje predvodi SDP o zajedničkom izlasku na predstojeće parlamentarne izbore.

Ivanović: Okupili su se oko Peđe Grbina da bi se uhljebili

Okupili su se oko Peđe Grbina da bi uhljebili sebe, da bi ostvarili mandate i još jednom se možda našli u sazivu Sabora, ocijenio je. "Govore o laži, kriminalu i o tome da netko nešto krade, a evo sada nešto znakovito – kažu oni da će se njihova koalicija zvati Koalicija za bolju Hrvatsku. Nema niže od ovoga", prokomentirao je Ivanović te podsjetio da je Kolinda Grabar-Kitarović, kao kandidatkinja HDZ-a na predsjedničkim izborima, imala slogan 'Zajedno za bolju Hrvatsku'.

Znači, toliko ne prežu ni pred čim da su jednostavno rekli 'pa zašto mi ne bi upotrijebili i taj slogan', dodao je Ivanović te ocijenio da će "i SDP i ovi patuljci oko Peđe Grbina doživjeti politički debakl". Slikovito je to opisao i stihovima u stilu bećarca rekavši – "S Iblerovog trga zvona ječe, SDP se od ovoga opravit neće".

Podsjetio je i na ime koalicije predvođene SDP-om na prošlim parlamentarnim izborima – Restart te rekao kako bi se sad koalicija mogla zvati "shut down ili game over". Na primjedbu novinara kako su iz SDP-a rekli da je to jučer kolokvijalno rečeno, odnosno da to nije naziv koalicije, Ivanović je odgovorio "da u politici nema kolokvijalnog - ili si rekao ili nisi".

HDZ je ukazao i na činjenicu iz anketa koje pokazuju da Grbin kao kandidat za premijera nema potporu 70 posto glasača SDP-a, kao i na to da neki od onih koji su ušli u koaliciju ne prelaze izborni prag. Nikola Mažar je pak ustvrdio da ta koalicija nije koalicija ni snage niti odlučnosti nego koalicija 'spasi se tko može'.

"Stoga HDZ apsolutno smireno, samopouzdano, ide u sve izborne jedinice sa svojim koalicijskim partnerima na temelju postignuća i rezultata zatražiti obnovu povjerenja građana", poručio je.

Mažar: Grbin "presudio" SDP-ovcima, imat će manje mandata

Smatra i da je Grbin ovom koalicijom praktički "presudio" SDP-ovcima "da bi spasio samoga sebe". "SDP će nakon ovih parlamentarnih izbora imati manje mandata nego što ih je imao nakon posljednjih parlamentarnih izbora kada je bio puno jači", ocijenio je Mažar.

Novinari su pitali i može li Domovinski pokret (DP) biti koalicijski partner HDZ-u nakon izbora, a Mažar je odgovorio da će nakon pobjede na izborima složiti buduću vladu s onim partnerima za koje budu smatrali da su im najbitniji te da ostaju uz partnere koji su ovih osam godina bili s njima, a na ponovljeno novinarsko pitanje znači li to da DP nema šanse, Mažar je odgovorio da je na to već jučer odgovorio premijer Plenković

U intervju za HTV, Plenković je jučer odlučno odbacio mogućnost koaliranja s Domovinskim pokretom ili Mostom. "Ma kakvi, kakav DP, kakav Most", rekao je.