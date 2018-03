'Ovo je skretnica u odnosima HDZ-a i Hrasta, povratka na staro nema'

Jednoglasno usvajanje Istanbulske konvencije na Vladi nije zadovoljilo HRAST-ovog Hrvoja Zekanovića koji unatoč poruci kako više ništa neće biti isto u odnosima njegove stranke s HDZ-om ipak nije bio spreman reći znači li to da napušta vladajuću većinu.

- Moram priznati da sam razočaran. Od 20 ljudi u Vladi niti jedan nema hrabrosti. Imam izraz za to što im nedostaje, ali ne bih ga ovdje rekao. Možda neki od njih i nisu demokršćani. Neki su bili kršćanski demokrati, kako to kolega Stier voli reći, ali nakon ovoga nitko od njih to ne može reći. Ministrica Murganić i premijer Plenković sat vremena su obrazlagali zašto to treba, a sve su rekli u izjavi koja će ići uz konvenciju, u kojoj su priznali da ima rodne ideologije, ali da smatraju da ona neće utjecati na Hrvatsku. Uglavnom, rodne ideologije ima i to je njima jasno. Ali, mogli su i tri sata govoriti, narod zna koga treba slušati, a to nije ova Vlada. Radi se o laži, demagogiji i neistinama, zakonu koji će duboko štetiti hrvatskom narodu i svi oni to znaju. Žao mi je što nitko nije imao hrabrosti. Očekivao sam da će biti par disidenata koji će reći da im ne treba fotelja i ministarski položaj i da će glasovati kako osjeća, kako su ga odgajali, kako u konačnici kaže Katolička crkva. No, nitko nije imao hrabrosti i to je strava i užas – komentirao je razočarani Zekanović. S obzirom da je dio vladajuće većine, upitan je ima li Vlada i dalje njegovo povjerenje.

- Moje će povjerenje uvijek imati samo hrvatski narod i hrvatska država. Ako Vlada odnosno neki čovjek donosi krive odluke, a ovo je kriva odluka, onda je moj stav tu jasan. Recite vi meni, može li se netko tko se osjeća kršćanskim demokratom, tko je izabran na listi demokršćanske stranke složiti s ovakvom odlukom i dati podršku Vladi? Ovo nije pitanje samo za mene nego za sve zastupnike navodno konzervativnog HDZ-a. Slažu li se oni s ovim i kako će se postaviti prema svojoj stranci? Ne može, kako kolega Stier voli reći, biti pluralizam, pa će netko biti liberal, netko konzervativac i zajedno će biti u stranci. Ovo je ključna stvar na osnovu koje se stranke određuju. Zato je ovo pitanje za njih, a ja sam iznimno jasan, ovo je jedna skretnica koja predodređuje odnose HDZ-a i Hrasta – tvrdi Zekanović.

Na jasno pitanje odlazi li u oporbu, Zekanović ne odgovara jasno.

- Ponovit ću, ovo je skretnica koja predodređuje odnose Hrasta i HDZ-a. Ali, zanima me kako će glasovati hrabre demokršćanske kolege u Saboru hoće li im važniji biti glas biskupa i naroda ili ono što im premijer kaže. U gotovo svim zemljama u kojima je raificirana konvencija, nasilje u obitelji je porastu. Ta konvencija jednostavno ne služi ničemu. Poručio bih kolegama da u subotu u 11 sati upale televiziju i neka prate što se događa na zagrebačkim ulicama, neka prate glas naroda. Pozivam sve hrvatske domoljube, sve kojima je stalo do domovine da u subotu u 11 sati dođu na Trg žrtava fašizma, pa ćemo zajedno krenuti prema Trgu svetog Marka da kažemo što mislimo o ovome. Mislim da će se okupiti itekako puno ljudi i da će glasno i jasno reći da nisu glupi, da čuju, da razumiju i da znaju čitati – vjeruje Zekanović. Smješno mu je pitanje, dodaje, je li baš ovo najveći problem u državi zbog kojeg treba prosvjedovati.

- Nije najvažniji problem, nekome je egzistencija, kad nema kruha, najvažnije pitanje. Ali, svjetonazorska pitanja iznimno su bitna. Čovjek je određen svojom obitelji, svojom nacijom i vjerom, vrijednostima koje su mu usađene kroz odgoj. Nekome to možda nije najvažnije, nekome je. Prema onome koliko će ljudi izaći na ulice znat ćemo koliko im je to važno pitanje. Nije uopće bitno je li to najvažnije, bitno je da se moramo boriti i na ovaj način za vrijednosti koje su nam omogućile da postojimo kao narod – kaže Zekanović.

Novinari ga pitaju zašto ne želi jasno reći odlazi li u oporbu, odnosno zašto kalkulira.

- Ne kalkuliram. Ja se ne moram baviti politikom, za razliku od mnogih drugih kojih ne mogu živjeti bez probleme. Idem svojoj kući i obitelji, već sam pet dana u Zagrebu i nedostaju mi žena i djeca. Zapravo mi ne treba ovo u životu. Međutim, nekima je politika sve, početak i kraj, bez nje ne mogu živjeti i funkcionirati. Ja ne kalkuliram, rekao sam jasnije od ikoga u Saboru što mislim o ovome. Prvi sam govorio o problemu Istanbulske konvencije i bit ću najglasniji. Rekao sam da je ovo skretnica i povratka na staro nema, odnosi su narušeni. Ako HDZ napravi isto i u Saboru, mislim da je sve rečeno. Zapamtite, Hrvatska će kroz subotnji prosvjed, a kasnije i kroz referendum koji smo najavili, biti okidač za Europu. Nismo mi jedini, stotine milijuna Europljana itekako su ogorčeni neoliberalnom politikom koja im se nameće i mi ćemo biti okidač i stvari će se početi mijenjati. Zato su si neki s ovim zapečatili političku budućnost, jer im je draža bila fotelja nego glas naroda – zaključuje Zekanović.

SDP-ov Gordan Maras smatra kako je izjava koja prati Istanbulsku zapravo "zadaćnica za Željku Markić".

- Ovo što je Plenković danas napisao, to je zadaćnica za Željku Markić. SDP je prvi za prevenciju nasilja nad ženama i borbu protiv nasilja nad ženama i normalno da moramo podržati Istanbulsku konvenciju. Mene ne zanimaju te zadaćnice Andreja Plenkovića, nego da će SDP glasati protiv nasilja nad ženama. Ja se ne borim da bi se kao Plenković dodvorio nekim ljudima koji nas žele vratiti u srednji vijek, a on neka se zapetljava u nekim svojim sitnim kombinacijama – rekao je Maras te dodao kako je SDP prvi i čvrsto protiv nasilja nad ženama. Upitan je li Klub zastupnika SDP-a, s obzirom na neke ranije izjave, jedinstven u stavu da će unatoč izjavi ratificirati konvenciju, Maras odgovara kako će se sve znati nakon popodnevne sjednice Kluba zastupnika, no i kako je bitno podsjetiti da je SDP protiv nasilja nad ženama i za najviše ljudske standarde.

Kako je u medije izašao mail predsjednika Kluba zastupnika SDP-a Arsena Bauka u kojem sve SDP-ovce u Saboru upozorava da ne daju izjave medijima dok se ne održi sjednica Kluba, Marasa su novinari pitali smije li on uopće ovo javno govoriti.

- Smijem govoriti o svemu, nisam baš proanalizirao mail i koji put ne idem u dubinu. Mi pišemo jedni drugima mailove, to vam je krenulo negdje 90-ih s informatizacijom, windowsima, a onda i gmail negdje 2000-tih. To je jedna inovacija i nevjerojatno je koliko je čovječanstvo napredovalo – uzvratio je Maras.