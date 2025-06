Hanfa pola godine prati slučaj: Slijedi li neprijateljsko preuzimanje solinske tvrtke?

Nedavna neočekivana odluka Nadzornog odbora jedne od naših najvažnijih tvrtki u automobilskoj industriji, solinskog AD Plastika, da dugogodišnjem predsjedniku Uprave Marinku Došenu ne produži mandat i povjeri još pet godina upravljanja kompanijom nije otvorila samo pitanje tko će ga naslijediti i što je razlog da više nema povjerenje dioničara.

Isplivalo je na površinu, naime, da već pola godine Hanfa prati slučaj AD Plastika i analizira je li u tijeku neprijateljsko preuzimanje, na što su upozorili iz kompanije i pojedini mali dioničari, tražeći zaštitu njihovih interesa i brzu reakciju. Još 17. prosinca 2024. na adresu Hanfe stigao je zahtjev za pokretanjem postupka utvrđivanja nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje zbog zajedničkog djelovanja dioničara AD Plastika, tvrtke AO Holding Avtokomponenty, koja posjeduje 30 posto dionica, i Katije Klepo, s udjelom od 1,61 posto. Formalni sporazum ne postoji, međutim, navode niz dokaza kojim potkrjepljuju svoje sumnje i tvrdnje postojanja zajedničkog djelovanja, a najočitijim smatraju to što je ruski dioničar mjesto iz svoje 'kvote' u NO prepustio upravo Katiji Klepo. Statutom tvrtke ruskom dioničaru pripadaju dva mjesta u sedmeročlanom NO-u koja on sam izravno bira, a ostalih pet predlažu i biraju svi dioničari. Do početka prosinca 2024. iz redova ruskog suvlasnika u NO-u su bila tri člana, pri čemu je AO Holding Avtokomponenty izravno imenovao Sergeja Dmitrijeviča Bodrunova i Alinu Viktorovnu Koreckaju u srpnju lani, a na Skupštini su dioničari prihvatili još u srpnju 2023. članstvo Igora Anatoljeviča Solomatina.

Bodrunov je nenadano početkom prosinca 2024. opozvan s mjesta u NO-u, a zamijenila ga je Katija Klepo. Ona je dugogodišnji AD Plastikov kadar, bila je i članica Uprave od 2008. do 2021., kada je dobila mjesto savjetnice Uprave, a poznata je i kao predsjednica AD Plastikove Udruge dioničara. Lani je Katija Klepo dobila izvanredni otkaz i to je, tvrde AD plastikovci, pokrenulo cijeli lanac daljnjih događanja. Uslijedilo je, kako tvrde, pridobivanje ostalih članova u NO-u i smjena na čelnoj, predsjedničkoj poziciji, s koje je potisnut Ivica Tolić, koji je uz Katiju Klepo najveći pojedinačni dioničar. U međuvremenu je u tišini i bez ikakvih obrazloženja na Zagrebačkoj burzi objavljeno da je NO odlučio da Marinku Došenu neće dati još jedan mandat. Za takvu odluku nije bilo naznaka ni u nedavnom intervju koji je Došen dao Poslovnom dnevniku.

Došen je kompaniju vodio u vrlo turbulentnim vremenima te je i u intervjuu otkrio velike promjene u daljnjem poslovanju AD Plastika, nužne da bi tvrtka nastavila stabilno poslovanje. To je uključivalo odmak od dosadašnjeg fokusa izričito na automobilsku industriju, a ulazak u nove biznise uključivao je i moguće poslove za vojnu industriju, na koju se trenutačno prebacuju i neki od velikih igrača u automobilskoj branši. Odudara li to od planova ruskog dioničara, što je razlog zašto Došen ne zaslužuje daljnje povjerenje, tim više što NO istodobno predlaže Skupštini da se Upravi na čijem je čelu dâ razrješnica, pokušali smo doznati i od Katije Klepo. Ona je prije desetak dana, jednakom brzinom kakvom je ušla u NO, isti i napustila. Ruski dioničar zamijenio ju je novom predstavnicom, Anom Luketin, također kadrom iz AD Plastika.

Što se zapravo događa, stoje li optužbe manjih dioničara o vezama s Rusima i o kakvim relacijama se radi, pitali smo Katiju Klepo, kada smo je kontaktirali sredinom prošlog tjedna. Htjeli smo čuti njezinu stranu priče, no odbila je bilo kakav razgovor, do 'idućeg tjedna', a odbila je i ponudu da joj pošaljemo email s pitanjima vezano za ono što se događa u AD Plastiku i oko njega. – Ne znam otkud vam takve informacije, to su gluposti, nemojte mi ni slati pitanja. Tvrtka je na burzi – kazala je Katija Klepo. Je li posrijedi tiho preuzimanje, u Hanfi se zasad još ne izjašnjavaju. Na upit zašto još traje proces donošenja odluke i u kojoj je fazi, kratko su odgovorili.

– Želimo pojasniti kako Hanfa tijekom trajanja svojih postupaka ne objavljuje informacije o njihovu tijeku, budući da se radi o povjerljivim procesima. Međutim, svi pojedinačni akti kojima se odlučuje o pravima ili obvezama sudionika na tržištu kapitala objavljuju se bez odgode na internetskoj stranici Hanfe nakon što postanu konačni, a kako bi svi dionici bili pravovremeno i istovremeno upoznati sa svim relevantnim informacijama – kazali su u Hanfi. "Ne ulazeći u detalje konkretnog slučaja, možemo istaknuti da Hanfa svaku zaprimljenu predstavku pažljivo analizira te, kada su ispunjeni zakonski uvjeti, poduzima odgovarajuće aktivnosti u okviru svojih ovlasti."

Sve je do sada u AD Plastiku, među dioničarima, barem prema vani, bila idila, čak i u vrijeme pandemije koronavirusa i početkom ruske agresije na Ukrajinu. AD Plastik je i jedna, ili jedina, od važnijih kompanija u Hrvatskoj s prevladavajućim ruskim utjecajem. Tim više moguće zajedničko djelovanje mimo, kako to zabrinuti dioničari ističu, Zakona o preuzimanju dioničkih društava, zabrinjava, kao i spora reakcija države. Istina, Sergej Dmitrijevič Bodrunov osnivač je tvrtke SPIK, investicijske kompanije iz Sankt Peterburga (vlasništvo je u međuvremenu prenio na svoje dvije kćeri), a u čijem je vlasništvu AO Holding Avtokomponenty. Ugledan je član ruskog društva, priznat ekonomist, akademik i poduzetnik, a prema dostupnim informacijama Bodrunov nije na listi ruskih državljana kojima je zabranjen ulazak u EU.

Uz Ivicu Tolića, inače, u NO-u još su članovi Ivka Bogdan, Bože Plazibat i Anđelka Čulo te Ana Luketin, koja je zamijenila 'privremenu' predsjednicu NO-a Katiju Klepo. Znači li ta promjena i moguće imenovanje Katije Klepo za novu predsjednicu Uprave te ima li razdora među dioničarima i hrvatskim članovima NO-a, "tko kako diše" među njima, bit će malo jasnije već danas, za kada je zakazana sjednica NO-a, na kojoj će se odlučivati o novom vodstvu u Upravi.