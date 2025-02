Halo, inspektore: Želite li još jedan dokaz da nas deru na živo? Pa pogledajte ovo

Potrošačka platforma "Halo, inspektore" se jučer oglasila na svom služebnom Facebook profilu povodom bojkota pekara i pekarskih proizvoda koji je bio u petak, 14. veljače. "JE LI VAMA OVO NORMALNO? Dio hrvatskih potrošača i jučer je poslao signal državnim tijelima i trgovcima. Ne baš onako složno i snažno kao 24.1.2025. ali ipak s porukom koja zvoni: * BROJ RAČUNA MANJI JE ZA 6% * UKUPAN IZNOS MANJI JE ZA 4% To je još koji milijun manje eura u blagajnama hrvatskih i stranih trgovačkih lanaca, a samim tim i u državnoj riznici" napisali su u objavi.

"I svi su KRIVI! Želite li još jedan dokaz kako nas "deru na živo"? I lažu gdje god stignu? Svi. I država koja je (kao i dio potrošača) ustuknula pred trgovcima. Postajemo taoci trgovaca, dobavljača, proizvođača i političke elite. Ne vjerujte i dalje? E, pa onda pogledajmo ovo: Faks helizim od 5,85 kg (zanimljiva težina koja je rezultat "shrinkflacije") za cca 90 pranja kojeg proizvodi osječka Saponia u Plodinama se prodavao po redovnoj cijeni od 15,59 €. Kažemo to u "prošlo svršenom vremenu" jer se taj poznati hrvatski detergent sada prodaje za nevjerojatnih - 25,99 € !!! Što znači skuplje za više od - 66 % !!! NEVJEROJATNO!" dodali su ogorčeno.

I onda će iste te Plodine u tjednu kada ih potrošači žele bojkotirati s kupovinom, taj isti detergent možda staviti na popust od "fenomenalnih" 30% popusta. I neki će naivni potrošači kao ovce bez pastira pojuriti prema policama i kupiti s oduševljenjem "vrlo povoljan" Faks... I dalje ne znajući da su - prevareni - jer tih 30% i dalje je daleko više od redovne cijene koja je bila prije, recimo, dana tjedna... Bilo bi zanimljivo sada čuti osječkog proizvođača, Saponiju, ali i Plodineb tko je tako visoko podigao cijenu Faks helizima. Pa da konačno svima nama objasne tko to tako i dalje pumpa cijene (kada to već ne znaju naši dobro plaćeni ministri, ravnatelji raznih agencija, guverner i viceguverneri HNB-a koji je odgovoran za cijene u RH i svi drugi u lancu "zapovijedi"). U pravosuđu, naime, postoji tzv. Zapovjedna odgovornost. U državi Hrvatskoj toga izgleda (još) nema. A morat će se i to pitanje konačno, kad tad, postaviti: tko je kriv?" upitali su iz udruge "Halo, inspektore".

