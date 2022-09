Habijan: HDZ je 'zakočio' projekt kamenoloma

Ne sviđa mi se što saborska zastupnica Natalija Martinčević svojim izjavama difamira javnost. Zadnjih nekoliko dana jako joj je stalo do zaštite prirode. Volio bih da je bila toliko glasna početkom prošle godine kada se inicijativa za proglašenjem parka prirode pokrenula, dok su oni još uvijek bili na vlasti. Ivančica je dijelom u našoj, Varaždinskoj županiji, no Natalija Martinčević ili bivši župan Čačić kojem je ona bila specijalna odnosno posebna savjetnica, toga se nisu sjetili - rekao je saborski zastupnik HDZ-a Damir Habijan koji je na konferenciji za novinare govorio o kamenolomu Siljevec podno Ivančice, oko kojeg se podigla politička prašina.

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije u ožujku ove godine pokrenula je, kazao je, treće izmjene prostornog plana, kako bi ga uskladila s nižom razinom, Općinom Budinščina.

- Ako pogledate razloge zbog čega se mijenja prostorni plan te županije, to je između ostalog eksploatacija mineralnih sirovina. Drugim riječima, kamenolom. Prema tome župan Kolar, odnosno Županijska skupština u kojoj SDP ima većinu, ako doista misli ono što govori da mu je stalo do proglašenja parka prirode i da je protiv kamenoloma i da želi zaštititi prirodu, to vrlo lako i elegantno mogu riješiti - naveo je i dodao: "Upravo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, koje zastupnica Martinčević proziva, 22. srpnja naložilo investitoru kamenoloma da mora napraviti studiju utjecaja na okoliš, što znači da je ministarstvo na neki način "zakočilo" ovaj projekt. Naime, za takvu je studiju potrebno minimalno deset mjeseci, nakon čega ide i javno savjetovanje gdje će svatko moći reći svoje mišljenje o kamenolomu. Ministarstvo radi svoj posao i postupa prema odredbama Zakona o zaštiti prirode - poručio je Habijan koji je početkom 2021. godine pokrenuo inicijativu za proglašenje Parka prirode Ivančica, Strahinjčica, Ravna gora i Maceljsko gorje.