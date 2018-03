Guy Walters: Kako bi svijet izgledao da je Hitler pobijedio

Od ovog ponedjeljka na kanalu Viasat History možete pratiti dokumentarni serijal “Hitlerovo carstvo: Poratni plan”. Kroz scenarij prema kojem je nacizam pobijedio u Drugom svjetskom ratu vodi nas poznati britanski povjesničar, svojedobno i novinar londonskog The Timesa Guy Walters.

Jedan od najpoznatijih britanskih autora povijesnih knjiga o razdoblju Drugog svjetskog rata nije nepoznat hrvatskoj publici. U izdanju Naklade Ljevak izašla je njegova knjiga “Lov na zločince” u kojem je opisano njegovo istraživanje o bijegu nacističkih dužnosnika i njihovih suradnika nakon Drugog svjetskog rata. Tako je Walters upoznat i s nekim osobama iz naše povijesti tog doba. U ekskluzivnom intervjuu koji je Guy Walters dao za Večernji list, razgovarali smo i o tome, ali i o drugim kontroverzama Drugog svjetskog rata, ulozi Saveznika u bijegu nacista, pa i katoličkih svećenika, te mogućnosti da je pobjegao i sam Adolf Hitler.

U svojem novom serijalu podsjećate kako je i u savezničkim zemljama poput SAD-a i Velike Britanije bilo gorljivih simpatizera nacista. Posljednjih se tjedana razvlači skandal vezan za Maxa Mosleyja, nekadašnjeg šefa svjetskog automoto sporta.

Oduvijek je u Britaniji bilo onih koji su bili privučeni fašizmom, kojekakvih luđaka kakvih ima i drugdje u svijetu. No, srećom to nije nikada uhvatilo korijena. Jedina organizirana fašistička stranka koja je ovdje uspjela egzistirati bila je ona Oswalda Mosleyja, stranka Britanski fašistički savez. A on je otac Maxa Mosleyja. No, možda isto tako znate da ta stranka nikada nije osvojila ni jedno mjesto u Parlamentu. I u političkom i u izbornom smislu fašizam je uvelike propao u Velikoj Britaniji. Ali, to ne znači da trebamo prestati biti oprezni. Normalno, i u visokom je društvu bilo takvih pojava. Primjerice, kralj Eduard, koji je nakon abdikacije dobio titulu vojvode od Windsora, bio je jako privučen fašizmom. Bilo je tu i drugih koji su bili pronacistički orijentirani, sasvim sam uvjeren da je Hitler izveo invaziju na Britaniju oni ne bi imali nikakvih problema surađivati s njime.

