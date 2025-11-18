Guverner Kalifornije Gavin Newsom: Napada Trumpa, vodi četvrto najveće svjetsko gospodarstvo i vidi se 2028. u Bijeloj kući

Guverner Kalifornije Gavin Newsom (58) na UN-ovoj klimatskoj konferenciji COP30, koja se još ovaj tjedan održava u Brazilu, predstavio je svoju zemlju kao globalnoga klimatskog lidera te s Brazilom, Kolumbijom i Čileom sklopio partnerstva koja bi trebala poboljšati međunarodnu suradnju na inovacijama i klimatskim akcijama. Pritom nije predstavljao cijele Sjedinjene Američke Države, nego samo svoju Kaliforniju. Za razliku od predsjednika Donalda Trumpa, Newsom ne negira klimatske promjene, pa je pozvao vođe koji su se okupili u Brazilu da se oslone na Kaliforniju kad se već ne mogu na Bijelu kuću. "Sklopljena partnerstva jačaju našu suradnju na unapređenju zdravih ekosustava i zdravih zajednica, smanjujući emisije metana u sektorima otpada, poljoprivrede i energetike kako bi se postigli zajednički klimatski ciljevi", ističe guverner, koji je nakon za demokrate uspješnog referenduma u Kaliforniji vezanog uz izborna pravila učvrstio svoju poziciju favorita Demokratske stranke za predsjedničku nominaciju 2028. godine.