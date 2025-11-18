Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
Poslušaj
Prijavi grešku
NE KRIJE PREDSJEDNIČKE AMBICIJE

Guverner Kalifornije Gavin Newsom: Napada Trumpa, vodi četvrto najveće svjetsko gospodarstvo i vidi se 2028. u Bijeloj kući

storyeditor/2025-11-13/2025-11-11T215713Z_291408212_RC2LUHA3H5EM_RTRMADP_3_CLIMATE-COP30-US-GOVERNORS.JPG
REUTERS
Autor
Ivica Beti
18.11.2025.
u 17:32

Zaštita klime i ekonomski rast: emisije stakleničkih plinova u Kaliforniji smanjene su 21 posto od 2000. iako je BDP te savezne države porastao 81 posto u istom razdoblju

Guverner Kalifornije Gavin Newsom (58) na UN-ovoj klimatskoj konferenciji COP30, koja se još ovaj tjedan održava u Brazilu, predstavio je svoju zemlju kao globalnoga klimatskog lidera te s Brazilom, Kolumbijom i Čileom sklopio partnerstva koja bi trebala poboljšati međunarodnu suradnju na inovacijama i klimatskim akcijama. Pritom nije predstavljao cijele Sjedinjene Američke Države, nego samo svoju Kaliforniju. Za razliku od predsjednika Donalda Trumpa, Newsom ne negira klimatske promjene, pa je pozvao vođe koji su se okupili u Brazilu da se oslone na Kaliforniju kad se već ne mogu na Bijelu kuću. "Sklopljena partnerstva jačaju našu suradnju na unapređenju zdravih ekosustava i zdravih zajednica, smanjujući emisije metana u sektorima otpada, poljoprivrede i energetike kako bi se postigli zajednički klimatski ciljevi", ističe guverner, koji je nakon za demokrate uspješnog referenduma u Kaliforniji vezanog uz izborna pravila učvrstio svoju poziciju favorita Demokratske stranke za predsjedničku nominaciju 2028. godine.

Ključne riječi
SAD Donald Trump Gavin Newsom

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja