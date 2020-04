Guardian: Kina, Rusija i EU preko epidemije se bore za naklonost Beograda

Krizu oko koronavirusa, Kina, Rusija i Europska unija pokušavaju iskoristiti kako bi na "svoju stranu" u geopolitičkoj partiji šaha privukli za sada još neodlučne države, među ostalima i Srbiju. Kako piše britanski Guardian, upravo na primjeru Beograda vidljivo je kako Peking, Moskva, ali i Bruxelles pomoć u borbi protiv pandemije koriste kako bi ojačali svoj utjecaj.

Prvo su Kinezi u Beograd poslali zrakoplov nakrcan medicinskom opremom, a u pratnji tereta bila su šestorica eksperata koji su pomogli uspostavi srpske politike za koronakrizu. Srpski predsjednik Vučić tom je prilikom euforično ljubio kinesku zastavu, klao se u vječno kinesko-srpsko prijateljstvo, spočitavao Europi na manjku pomoći... Nedugo potom sletio je u Beograd ruski zrakoplov, a doček je bio prilično sličan. Medijska ekstaza, ljubljenje zastava, zaklinjanje u vječito prijateljstvo Moskve i Beograda, prozivanje Europe zbog zanemarivanja... Na kraju je došla i pomoć Europske unije, no ekstaze ni ljubljenja zastava ovoga puta nije bilo. Stvar je bila prilično hladna pa su predstavnici EU bili prisiljeni podsjetiti kako je pomoć koju je EU do sada dala stotinjak puta veća od pomoći koju su pružili Peking i Moskva.

Kako piše Guardian, ovo dodatno zahlađenje Beograda prema Bruxellesu počelo je 15. ožujka kada je u Srbiji proglašeno izvanredno stanje. To je ujedno bila i prilika Vučiću da se prilično žestoko okomi na Europsku uniju i preporuku Europske komisije da se ograniči izvoz medicinske opreme izvan unije.

- Europska solidarnost ne postoji. To je bila bajka. Poslao sam posebno pismo onima koji su doista pomogli. A to je Kina, izjavio je tada Vučić.

U trenutku dok se Europa još pokušavala snaći s razbuktavanjem epidemije unutar zajednice, dok europski lideri još nisu imali jasnu sliku s kakvim se problemima nose, Kina je spremno iskoristila trenutak i ponudila (i dostavila) svoju pomoć. Između ostalog, u Srbiju su pristigli i kineski liječnici koji su predlagali da se u Beogradu i Srbiji uvede apsolutna blokada kakva je bika uspostavljena u Wuhanu, no Beograd na to ipak nije pristao. Uveden je doduše policijski sat, izvanredno stanje, uvelike je ograničena sloboda kretanja, no do potpune blokade države ipak nije došlo jer je procijenjeno kako srpska javnost tako nešto ipak ne bi prihvatila.

Nedugo potom, Rusija je Srbiji poslala pomoć u obliku dezinficijensa koji su razdijeljeni bolnicama i javnim ustanovama.

Bitka protiv koronavirusa prerasla je u još jedan nastavak bitke za Srbiju među velikim silama. Ovoga trenutka bitno je pridobiti javno mnijenje Srbije na stranu Rusije, EU ili, u posljednje vrijeme i Kine. Iako je pomoć Europske unije Srbiji, kumulativno gledajući, stotinjak putra veća od pomoći Rusije ili Kine, percepcija je javnosti kako je Kina sada najveći donor u borbi protiv virusa koji hara zemljom. I to do te mjere da je Ana Brnabić, premijerka Srbije koja inače nema vlastitog stava već samo izvršava ono što joj Vučić "predloži", najavljuje i podizanje spomenika srpsko-kineskom prijateljstvu jednom kada ova pandemija bude završena.