Groupama sudjelovala u obilježavanju Svjetskog dana prve pomoći i Nacionalnom natjecanju Crvenog križa na Bundeku

Na Svjetski dan prve pomoći, zagrebački Bundek u subotu 13. rujna, pretvoren je u središnje mjesto edukacije o spašavanju života. Uz nešto više od stotinu sudionika iz svih dijelova Hrvatske, održano je Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći, središnji događaj u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa.

Građani su kroz niz interaktivnih aktivnosti i realističnih prikaza hitnih situacija imali priliku naučiti kako reagirati u kriznim trenucima, jer znanje prve pomoći doslovno može značiti razliku između života i smrti.

Jedan od partnera događanja bilo je i Groupama osiguranje, koje je kroz svoj međunarodni edukacijski program The Life Savers, koji provodi u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem, dalo značajan doprinos podizanju svijesti o važnosti prve pomoći i osobne odgovornosti u izvanrednim situacijama.

The Life Savers program pokrenut je 2021. godine na razini cijele Groupama grupe kao ključan dio njezine ESG strategije. Od tada do danas, edukacije o osnovama prve pomoći prošlo je više od 215.000 ljudi diljem svijeta.

Foto: Groupama osiguranje

U Hrvatskoj je program aktivan od 2023. godine, a kroz besplatne edukacije prve pomoći u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem, cilj je osnažiti pojedince svih dobnih skupina da steknu znanje i samopouzdanje za pravovremeno i učinkovito djelovanje u kriznim situacijama, bilo da se radi o prometnoj nesreći, nezgodi u kućanstvu ili iznenadnom zdravstvenom problemu.

„Svaka minuta u hitnim stanjima je ključna. Kroz naš međunarodni program želimo omogućiti svakome da stekne ili obnovi znanje prve pomoći, jednostavno, praktično i besplatno. Ponosni smo što smo podržali Hrvatski Crveni križ u obilježavanju Svjetskog dana prve pomoći, jer vjerujemo da svatko može biti onaj koji spašava,“ poručio je Sanel Volarić, predsjednik Uprave Groupama osiguranja.

Do sada je u Hrvatskoj kroz The Life Savers program educirano više od 2.000 sudionika, a besplatne edukacije se provode tijekom cijele godine na različitim lokacijama diljem zemlje, uz stručno vodstvo timova iz Hrvatskog Crvenog križa.

Tijekom Nacionalno natjecanje na Bundeku, sedam najboljih ekipa prve pomoći iz svih krajeva Hrvatske nadmetalo se u atraktivnim i izazovnim scenarijima, poput avionske, nesreće u disko klubu i nesreće u bunkeru u kojemu se nalaze osobe koje se pripremaju za apokalipsu, demonstrirajući znanje, brzinu, snalažljivost i timski rad.

Foto: Groupama osiguranje

Građani su se istovremeno mogli uključiti u praktične aktivnosti i edukacije kao i isprobati osnovne postupke prve pomoći, oživljavanje, zaustavljanje krvarenja, pozivanje hitne pomoći, upotrebu AED uređaja i drugo.

U Hrvatskoj većina građana znanje prve pomoći stječe tek prilikom polaganja vozačkog ispita, a nakon toga ga rijetko obnavlja. Rezultat je porazna statistika, samo 1 od 10 građana zna kako pružiti osnovnu prvu pomoć, dok je u mnogim europskim zemljama taj broj veći od 80 %.

Međunarodni The Life Savers program Groupama osiguranja odgovara na taj izazov, edukacije prve pomoći su besplatne, pristupačne i otvorene za sve, a provode se u različitim gradovima i formatima, kako bi bile dostupne što širem krugu ljudi.