Grmoja zahvalio Vučetiću, više nije u Klubu Mosta

Predsjednik Kluba zastupnika Mosta Nikola Grmoja izvijestio je predsjednika Sabora da Marko Vučetić više nije dio njihovog kluba. Vučetić je, podsjetimo, nezavisni zastupnik koji je u Sabor ušao na listi Mosta nezavisnih lista, a nedavno je održao konferenciju za medije zajedno s bivšim Mostovim ministrom Vlahom Orepićem.

U Mostu Vučetiću zamjeraju da nije sudjelovao u radu Kluba, niti u donošenju odluka.

- Nakon razgovora s njime i konzultacija s ostatkom kluba, odlučili smo mu se zahvaliti. Nama u Mostu je bitnije imati zastupnike koji žele raditi, nego imati više zastupnika - komentirao je Grmoja. Vučetić je u više navrata naglašavao kako je on nezavisni zastupnik pa nezavisno i djeluje u Saboru, ali i kritizirao pojedine poteze Mosta.

- O tome ništa ne znam, nikakve informacije nisu do mene došle, a trebale su jer sam ipak prvi adresat takve odluke. No, ukoliko je informacija istinita, to samo potvrđuje tezu da je Klub Mosta nezavisnih lista koloniziran od stranačkog Mosta i nezavisnim politikama može pripadati još samo kroz sjećanje - komentirao nam je Vučetić.